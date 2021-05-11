«Кофейный король» взял в кредит 700 млн рублей и пытался списать их, став банкротом

В Курске на днях завершился громкий судебный процесс, который имеет большое значение и в масштабах всей России. Потому что - симптоматично. Местный ушлый бизнесмен, которого до поры до времени считали суперуспешным, нахватал кредиты на сумму почти 700 млн рублей и пытался освободиться от всех долгов, объявив себя банкротом. Не вышло. Сначала он стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное получение кредита», а потом и сел.

«БЛАГОРОДНЫЙ МЕЦЕНАТ»

Сергея Алунтьева в Курсе частенько называли «кофейным королем». Его компания долгие годы поставляла кофе, чай и специи во все крупнейшие торговые сети региона. Везли оптом, сотнями тонн.

Внешний фасад - успешный предприниматель и благородный меценат, фотографиями которого любили разукрашивать обложки местных газет. Но в какой-то момент все изменилось. Сергей Алунтьев внезапно начал процедуру банкротства. Потом стало известно, что на нем при этом висят кредиты на сотни миллионов рублей. А вскоре он и вовсе оказался фигурантом уголовного дела.

То, что крупный бизнесмен частенько обращался в банки за кредитами - совершенно нормально. То, что он по договорам отгрузит в магазины завтра, обычно требовалось оплатить еще вчера. При этом свои деньги предприниматель в итоге получит лишь через несколько месяцев, после реализации в торговых сетях. Такая у этого бизнеса специфика. Деньги нужны были Сергею Алунтьеву постоянно - «на операционную деятельность». Просил сотни миллионов. Залогом для этих кредитов были большие склады Алунтьева в Курске и Белгороде.

В последние годы основным кредитором фирмы был «Сбербанк». И вдруг в какой-то момент Алунтьев перестал оплачивать свои кредиты. На этот момент общая сумма его долго составляла 682 млн рублей.

ИП И ТАИНСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Теперь-то многие уверены, что этот хитрый план появился у Алунтьева еще несколько лет назад. По крайней мере известно, что еще в 2017-2018 годах он начал постепенно выводить из своих фирм активы. Секретно от кредиторов, естественно.

При этом, запрашивая в «Сбербанке» все новые кредиты, он (это тоже уже позже выяснилось) предоставлял недостоверные документы - отчетность по налогам и бухгалтерии.

Буквально через несколько недель после начала первых просрочек по долговым выплатам (весна 2019 года), началось самое интересное.

В арбитраж было подано заявление от некоей ИП Елены Волобуевой. Женщина потребовала признать бизнесмена Алунтьева (которого, напомним, вся область считала успешным предпринимателем, королем чая и кофе) финансово несостоятельным. То есть - банкротом. По бумагам выходило, что гражданке Волобуевой Алунтьев задолжал 2 миллиона рублей. Мол, она ему эти деньги занимала, а он не отдает. Правда, многих смутило, что в качестве доказательной базы по такой крупной сумме фигурировала обычная расписка от руки. В общем, возникли подозрения, что женщина-ИП на самом деле аффелирована с Алунтьевым и через ее формальное заявление бизнесмена пытаются вывести из-под долгов.

- Процедура банкротства может длится несколько месяцев, но при этом именно заявитель имеет право выбрать арбитражного управляющего, который будет контролировать предприятие до окончания процедуры, - объясняют эксперты. - Если предположить, что Волобуева действительно связана с Алунтьевым и подав заявление в арбитраж, выполняла его поручение, фактически бизнесмен еще какое-то время сохранял бы контроль над фирмой.

Правда, этот финт провернуть не удалось. Когда началась шумиха в СМИ, гражданка Волобуева отказалась от своих требований, а на предприятие пришел независимый управляющий.

СТРАННЫЙ ПРИГОВОР

Тем временем Сергею Алунтьеву предъявили обвинение по статье «Незаконное получение кредита» - документы, которые он предоставлял в «Сбербанк», признали липовыми.

В Ленинском районном суде Курска дело начали разбирать еще в сентябре 2020 года. Процесс растянулся больше чем на полгода. И в суде случилось странное.

Например, смягчающими обстоятельствами судья счел наличие различных похвальных грамот, которыми Алунтьева награждали, когда его бизнес всячески процветал - адвокаты целую кипу дипломов на заседание принесли. Еще суд посчитал, что бизнесмен раскаялся и пытается возместить своим кредиторам ущерб. И это звучит, как нонсенс, потому что на самом деле залоговое имущество Алунтьева сейчас продают в рамках процедуры банкротства. От воли бывшего «короля» тут уже ничего не зависит. При этом торги по продаже одного из объектов «раскаявшийся» предприниматель пытается сорвать, затеяв раздел имущества со своей супругой (многие уверены, что Алунтьевы несколько месяцев назад затеяли развод, именно чтобы сохранить активы).

Итоговый приговор - 2 года колонии-поселения. По сравнению с реальной колонией это почти курорт. Да, осужденный живет на закрытой территории, но при этом условия не в пример легче.

И вот что получается. Даже после продажи всего залогового имущества «Сбербанк» получит лишь малую часть того, что Алунтьев остался должен по кредитам.

При этом так и осталось загадкой, куда исчезли кредитные деньги.

- Во время расследования не удалось установить, куда предприниматель мог вывести эти средства, - рассказал нам источник в следствии.

Эксперты говорят, что подобные истории из серии «нахватал кредитов, а чтобы их не платить, объявил себя банкротом» в последнее время происходят нередко. И это совсем нехорошая тенденция. Потому что в некоторых случаях гигантские суммы уплывают за границу. Вместо того, чтобы создавать рабочие места и обеспечивать заказами предприятия.