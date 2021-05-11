«Красота»: Мария Порошина поделилась редкими снимками младших детей

Мария Порошина. Фото: Инстаграм.

Мария Порошина - мама пятерых детей, с которыми она старается проводить все свободное время. На своей странице в Инстаграме актриса поделилась редкими семейными снимками. Судя по фото, артистка провела майские праздники вместе с детьми на море.

Мария поделилась с подписчиками фотографиями 11-летней Аграфены и двухлетнего сына Андрея. Лица малыша в кадре не видно, зато дочка звезды предстает на снимке во всей красе. Поклонники в комментариях пожелали актрисе и ее деткам хорошего отдыха. «Красота!»; «Прекрасная актриса и красивая женщина», «Дочка просто прелесть», - пишут фолловеры.

11-летнюю Аграфену актриса родила от актера Ильи Древнова. Фото: Инстаграм.

Своих детей Порошина родила от трех разных мужчин. Актриса пять лет прожила со своим коллегой Гошей Куценко и в 1996 году родила ему дочь Полину. Но до загса пара так и не дошла. После расставания с Куценко Мария вышла замуж за актера Илью Древнова, в браке с которым на свет появились еще три ее дочки. Своего младшего ребенка - сына Андрея - актриса родила два года назад в 45 лет. Тогда они с мужем уже расстались. Звезда экрана до сих пор не рассказывает, кто отец мальчика. Поклонникам остается только гадать, что за загадочный мужчина появился в жизни актрисы. И, судя по всему, тут же исчез.

Как призналась Порошина, с отцом Андрея она не живет. В недавнем интервью «Каравану историй» Мария рассказала, что ей непросто воспитывать детей одной. И хотя у актрисы есть няни, которые ей помогают, она все равно чувствует, что не может дать детям все, что обычно они получают в полноценных семьях.

- Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас и переживаю сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего», - рассказала артистка.

Мария поделилась с подписчиками фотографией двухлетнего сына Андрея. Фото: Инстаграм.

По словам Порошиной, ей очень не хватает мужского плеча в доме.

- Детям необходимо мужское воспитание. Мама может многое, но не все. Дочери совсем иначе слушают, слушаются отца. Женщина есть женщина, мужчина — совсем другое. Это сила, защита. Мужской авторитет — не пустой звук. Особенно для детей переходного возраста, - говорит Порошина.

Судя по фото, артистка провела майские праздники вместе с детьми на море. Фото: Инстаграм.

В браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет, родив ему 15-летнюю Серафиму, 11-летнюю Аграфену и пятилетнюю Глафиру. Когда в январе 2019 года у них появился брат Андрей, Порошина записала отцом ребенка Древнова. Однако актер через суд оспорил то, что мальчик родился от него. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.