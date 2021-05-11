Американские СМИ обвинили Россию в кибератаке на трубопровод: Почему Западу везде мерещатся агенты Кремля

Американские СМИ обвинили Россию в кибератаке на трубопровод Фото: REUTERS

На днях ведущие американские СМИ опять уличили Россию в злонамеренном деянии. Известная хакерская группа атаковала газопровод в США, и на том основании, что эта группа никогда не безобразничала в русскоязычных странах (интересно, сколько их насчитали за океаном?), кибератаку тут же «повесили» на Москву. Правда, Белый дом потом заявил, что на этот раз она, похоже, ни при чем. Но то, что русские постоянно замышляют какие-то гадости против Запада, сомнений ни у кого нет.

Уж если даже Чехия с Болгарией вдруг через много лет очнулись и спохватились, что российские агенты нагло и безнаказанно взрывали их склады с оружием и боеприпасами, а словаки три месяца стойко отказывались от «подозрительной» российской вакцины против ковида, то что Россия может натворить в других странах ЕС и НАТО, страшно подумать.

А попробуем вспомнить, в чем Запад обвинял Россию в 90-е годы? Кроме ужасной «российской мафии» и вспомнить-то нечего. При этом никому в голову не приходило искать ее «крестного отца» в Кремле. Действительно, какие чудные годы были: нас принимали в «цивилизованный мир»! Мы туда так сами стремились, просили: ну научите нас, как приличные люди живут, согласные мы… Министр иностранных дел господин Козырев честно просил у американских коллег подсказать, в чем наш национальный интерес заключается, потому что самим нам и невдомек это было.

И в эти чудные годы нас Запад не ругал особо. Так, журил иногда. Потому что мы были во всем согласные и на все готовые. Лишь раз президент Ельцин грозно рыкнул в адрес американского президента Клинтона: «Он что, забыл, что у России есть ядерное оружие!?» Это когда, не поставив Москву даже в известность, страны НАТО стали бомбить Белград. Да и чего у нее спрашивать, она что ли, возражать будет?

Но время это, для кого-то к сожалению, для кого-то к радости, закончилось в середине 2000-х. И опять, как при Советском Союзе, Москву стали винить сначала в плохих мыслях, а потом и нехороших делах. После 2014-го все и вовсе встало на свои места: Запад не старший партнер, тем более не друг. А враг. Потому что увидел, что Россия не просто огрызается, когда ее на мировой галерке пристроить пытаются, но еще и уверенно свое место в партере удерживает. Теперь же и вовсе последний политический стыд у всех пропал: уверенно констатируем, что новая холодная война в самом разгаре.

Перечислять и вспоминать все политические, дипломатические, пропагандистские и даже военные «терки» коллективного Запада с нынешней Россией было бы просто утомительно, да и не имеет смысла. Каждый день нам что-то «подкидывают»: то оружие российское на каком-то иностранном судне американцы конфискуют, то вот хакеры, «весьма вероятно» тоже российские, газопроводы в США атакуют. За всеми обвинениями просто не угнаться.

Но все-таки хотелось бы попробовать понять: почему у Запада во всем и всегда виновата Россия? Не Иран и КНДР, хотя злодеи для него патентованные. Даже не Китай, с которым пока «не все так просто». А с Россией все ясно. Как, опять у нас трубу прорвало? Ну вот что за народ эти русские!

Начнем с истории вопроса. У очень интересной и убедительной книге известного швейцарского журналиста Ги Меттана об истории русофобии «Запад - Россия: тысячелетняя война» есть замечательный подзаголовок: «Почему мы так любим ненавидеть Россию». По мнению автора, все началось еще с раскола христианской церкви. Российское православие со временем превратилось для католического Запада в ту «инаковость», которая потом была закреплена в известных текстах и отразилась в исторических событиях.

То есть для Ги Меттана ключ к пониманию возникновения и закрепления в западном сознании устойчивой русофобии - восприятие России как некоего «чужого», а значит, опасного. А тут еще ее огромность, территориальные завоевания, имперские замашки. Словом, неважно, царь в Кремле, император в Санкт-Петербурге или генсек в Москве сидит, все равно - это чужая для Запада страна, которую он воспринимает как угрозу. Об этом же - о России как угрозе существования Запада говорили и британские лорды, и немецкий фюрер, и американские дипломаты.

Ну вот видят они нас такими, воспринимают не как часть себя, а что-то чужеродное. Что нам, доказывать, что мы свои, буржуинские? Ведь пробовали уже, совсем недавно. Результат известен. Может, просто примириться с этим и жить, учитывая это тысячелетнее обстоятельство. Ведь живут же люди возле вулканов, хотя и знают, что это небезопасно.

Если принять за данность, что, пока мы сильны и живем по своим правилам, любить нас Западу, кроме балета, не за что, то удивляться нынешней враждебности к России «западной цивилизации» и не надо. К тому же эта враждебность - важный инструмент сплочения того же Запада. Без институционального врага в лице «агрессивной России» просядет вся хитроумная махина по управлению американцами Европой - НАТО. Без безоговорочного единства в своих рядах в защите «общих ценностей и свобод перед лицом российской угрозы» забуксуют колесики бюрократического монстра Евросоюза. Без России как конкурента, соперника, врага и угрозы мобилизационные возможности Запада в борьбе за свои глобальные интересы подрываются.

Есть такое понятие: «новая реальность». То есть еще вчера все было как раньше хорошо, привычно и отлажено, а сегодня - совсем все по-другому. И изменить это никак нельзя, приходится жить по-новому. Вот эта «новая реальность» нас, похоже, и настила. С той поправкой, что она нам, если хорошенько вспомнить, в общем-то давно знакома. И западному свободному и демократическому обывателю реставрировать враждебный рефлекс на русского, сформированный десятилетиями и даже столетиями, очень легко. Вот и ложится «новая» холодная война на хорошо знакомые «старые дрожжи».