Андрей Аршавин поиздевался над тяжело больной бывшей женой Фото: Тимур ХАНОВ

Андрей Аршавин крайне редко говорит о личной жизни. Как известно, футболист состоял в отношениях с Юлей Барановской, которая родила от него троих детей. А в 2016 году спортсмен официально женился на Алисе Казьминой. Женщина родила ему дочь. На днях многодетный отец поделился сокровенным и прокомментировал конфликт с бывшей женой

Андрей Аршавин чуть больше года был женат на Алисе Казьминой. По его признанию, он в нее влюбился без памяти, хотя красавица была замужем и растила двоих детей. Футболист сообщил, что по сей день был бы с Алисой, если б не ее обман.

"Апогеем стала сумма в один миллион евро, которую она обманным путем забрала. Она забрала их наличными из дома. Если бы она вернула, объяснила, зачем и почему, я бы ее простил, и мы бы жили вместе. Она же предпочла оставить деньги себе и решила отжимать дом. Когда обман с ее стороны вскрылся, я спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?» Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги", - заявил Аршавин в эфире YouTube-шоу "50 вопросов. Спорт" видеосервиса Premier.

Говоря о своей жизни с Казьминой, он позлорадствовал: "После меня трудно найти кого-то лучше. Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна тоже, думаю, столкнется с проблемами. В ее случае, к сожалению, это может быть из-за того, что случилось с ее лицом".

Андрей называет себя хорошим отцом. Но пока не готов видеться с младшей дочкой. По словам спортсмена, он боится провокаций со стороны Алисы. "Поэтому пока не ищу встреч с Есенией. Очень скучаю по ней... Она моя копия", - вздыхает многодетный отец.

Напомним, в настоящее время Алиса Казьмина борется с тяжелым недугом. Болезнь обезобразила лицо женщины- у нее провалился нос. Из-за аутоиммунного заболевания произошел некроз хрящевой ткани в носовой перегородке. Женщина надеется на лучшее и мечтает вернуть былую красоту.