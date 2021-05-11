Невозможно всех охотников в стране положить на проверку в институт Сербского: Как психиатр мог выдать справку на владение оружием убийце из Казани

Невозможно всех в стране кандидатов в охотники положить в институт и два месяца обследовать. Фото: REUTERS

- Выяснилась марка оружия, из которого 19-летний убийца из Казани стрелял в казанской школе. Это турецкий Hatsan Escort.

- Это полуавтоматическое газоотводное ружье охотничье. Как правило, у него магазин на 4 заряда, плюс еще один в стволе. Ну, бывают модификации, когда 7 + 1. Вот, собственно, и всё, заряжай картечью и стреляй.

- То есть картечь, дробь – это большая площадь поражения.

- Да. Допустим, во Вьетнаме подобные ружья применялись в окопах американскими солдатами. И они до сих пор стоят на вооружении морской пехоты США. Это гладкоствольное ружье под крупную картечь, которое имеет очень хорошую зону поражения на короткой дистанции, практически не нужно целиться.

Выяснилась марка оружия, из которого 19-летний убийца из Казани стрелял в казанской школе. Это турецкий Hatsan Escort.

- Три года назад в Керчи подросток в колледже стрелял из такого же ружья. Почему его выбирают?

- Оно просто самое дешевое! Порядка 30 тысяч рублей.

- Получается, 19-летний парень приходит в магазин, показывает разрешение, которое получил несколько дней назад, и просит ружье. И никаких вопросов это не вызывает. Это нормально? Многие говорят, что надо увеличивать возраст владения оружием.

- Претензий к магазину быть не может, потому что он пришел с готовой лицензией. По поводу возраста. Полвека лет назад люди в 19 лет были гораздо более морально зрелые. Я за то, чтобы поднять эту планку до 21 года.

- Почему психиатр, выдавший Ильназу Галявиеву справку для владения оружием, не разглядел в нем нестабильную личность?

- Это очень сильно зависит от квалификации врача. Даже у профессиональных убийц, которые пытаются симулировать психические расстройства, находясь в заключении, чаще всего это не получается.

Как психиатр мог выдать справку на владение оружием убийце из Казани?

- Насколько с пристрастием человека, получающего разрешение на оружие, осматривают?

- В принципе неплохо. Поймите правильно, даже когда преступника отправляют в Институт Сербского исследовать его психическое состояние, которое он симулирует, комиссия работает месяц-два, его обследуют. Невозможно всех в стране кандидатов в охотники положить в институт и два месяца обследовать.