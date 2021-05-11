Как вести себя при стрельбе в школе: инструкция для американских подростков

Трагедия в Казани - все задаются вопросом: как же это стало возможным. Фото: REUTERS

Трагедия в Казани - все задаются вопросом: как же это стало возможным. Примерно то же самое давно уже обсуждают в Соединенных Штатах – мировом лидере по стрельбе в школе. Там таких случаев набирается по нескольку десятков в году, собственно, и ставшее нарицательным слово «Колумбайн» - название американской школы, где старшеклассники устроили стрельбу.

Министерство национальной безопасности США совместно с экспертами разработало специальную инструкцию для школьников, учителей и всех, кто может оказаться в непосредственной близости от нападающего. Советы в ней универсальные – и способны сохранить кому-то жизнь. «Комсомольская правда» пересказывает главные правила выживания для заокеанских школьников.

Эвакуация. Если есть такая возможность, лучше всего покинуть здание, где идет стрельба. Так что первым делом стоит прикинуть, можно ли без риска для жизни выбраться с территории школы.

- Если есть возможность эвакуироваться, сделайте это вне зависимости от того, хотят ли бежать ваши друзья

- Если ваш рюкзак, телефон или какие-то другие вещи остались в другом месте, и за ними нужно идти – оставьте их в здании, эвакуируйтесь без них

- Если можете, помогите эвакуироваться другим, подскажите безопасный путь, если знаете такой

- Если знаете, где сейчас находится нападающий, предупредите других, чтобы не шли туда

- Если в здании уже есть полицейские, четко следуйте их инструкциям

- Держите руки на виду

- Не пытайтесь вынести раненых: вы не знаете, что с ними, и, скорее всего, не обладаете знаниями, чтобы оказать им нужную помощь. Так что любое перемещение может быть только хуже для них

- Как только окажетесь в безопасном месте, позвоните в «скорую» и полицию.

Укрытие. Если сбежать из школы не получается, нужно спрятаться. Так можно выиграть время, пока на место происшествия прибудут силовики и обезвредят нападающего.

- Идеальное укрытие – это отдельный класс или кабинет. Там он не будет вас видеть, а стены и двери защитят от пуль

- Обязательно заприте замок в помещении, где вы прячетесь. Если это невозможно, подоприте дверь чем-нибудь тяжелым

- Не прячьтесь в помещениях с единственным выходом. Ведь если нападающий найдет вас в таком укрытии, вы окажетесь в ловушке

- Спрятавшись, выключите звук на мобильных телефонах. Также выключите любой источник звук, например, телевизор или компьютер. Сидите тихо

- Спрячьтесь за шкафами или партами, таким образом, чтобы вас не было видно от входа, и чтобы они прикрывали вас от пуль.

Атака на преступника. Эксперты не советуют пытаться самостоятельно обезоружить нападающего, вырвать у него оружие или еще каким-то образом попытаться на него напасть. Пусть этим займутся специально обученные люди. Кидаться на него можно только в одном случае: он сейчас напрямую угрожает вашей жизни, и другого выхода у вас нет.

- Если вы все-таки решились атаковать злоумышленника, действуйте максимально агрессивно. И если уже начали, не останавливайтесь

- Кричите – это пугает и сбивает с толку

- Кидайте в него предметы и используйте предметы вокруг как оружие. Голыми руками многого не добиться.

Встреча с полицией. На место происшествия быстро прибудут специально обученные люди, которые призваны остановить преступника. Не нужно им мешать или пытаться помочь.

- Следуйте всех указаниям правоохранительных органов

- Не держите ничего в руках, будь то одежда или рюкзак. Бойцы обучены вычислять потенциальную угрозу, и когда они не видят руки человека, они думают, что он вооружен. Лучше всего просто поднять руки вверх, демонстрируя, что вы не опасны

- Не делайте резких движений, не пытайтесь схватить полицейского или спецназовца

- Если можете, помогите им информацией. В такой ситуации бойцам критично важно знать, сколько стрелков, какие у них оружие, их приметы и одежда, число жертв, хотя бы ориентировочно.