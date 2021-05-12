Анекдоты: Я живу возле крупного аэропорта, где самолеты взлетают и садятся каждые 20 секунд. И на хрена мне нужна бесшумная стиральная машина?!

- Жена, я понял, что мне пора круто изменить жизненную позицию!

- И что теперь? Сядешь на телевизор и станешь смотреть на диван?

* * *

Как же мне надоела кухня! Хочу прийти в магазин и скупить два мешка по 10 кило «Корма мужского, сбалансированного для крупных пород»!

* * *

Вот что значит сенсорный телефон... Кошка, обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 5 сообщений и вызвала наряд полиции.

* * *

Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет ему придет за «коммуналку».

* * *

В Одессе:

- Сарочка, а диалог еще возможен или ты таки уже однозначно права?

* * *

Ко мне в дверь только что позвонили полицейские. Когда я открыл, они сказали, что моя собака преследовала человека на велосипеде.

Я послал их на фиг - у моей собаки нет и никогда не было велосипеда!

* * *

Включила дуру. Выключить не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!

* * *

- Когда я вышел из бара, то сразу наткнулся на стену. Это показалось мне странным.

- Что именно?

- Никогда стены еще не покрывали асфальтом!

* * *

В банке предъявил паспорт, попросили опустить маску... Возникло ощущение, как если бы штаны попросили приспустить.

* * *

- Скажите, а зачем в анкете при приеме на работу у вас графа «Ваши сокровенные мечты»?

- Ну если ваша мечта жить в Париже, то на работу главбухом вас лучше не брать.

* * *

Если девушка написала в Фейсбуке «Я сйчас задараю на пляжр в Ницше», значит, по дороге на работу маршрутку сильно трясло.

* * *

- Марьванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может?

- Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!

* * *

Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие бешеные деньги.