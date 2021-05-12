Анекдоты: Я живу возле крупного аэропорта, где самолеты взлетают и садятся каждые 20 секунд. И на хрена мне нужна бесшумная стиральная машина?!

- Жена, я понял, что мне пора круто изменить жизненную позицию!
- И что теперь? Сядешь на телевизор и станешь смотреть на диван?
* * *
Как же мне надоела кухня! Хочу прийти в магазин и скупить два мешка по 10 кило «Корма мужского, сбалансированного для крупных пород»!
* * *
Вот что значит сенсорный телефон... Кошка, обнюхивая его, сделала 3 снимка, отправила 5 сообщений и вызвала наряд полиции.
* * *
Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду. В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет ему придет за «коммуналку».
* * *
В Одессе:
- Сарочка, а диалог еще возможен или ты таки уже однозначно права?
* * *
Ко мне в дверь только что позвонили полицейские. Когда я открыл, они сказали, что моя собака преследовала человека на велосипеде.
Я послал их на фиг - у моей собаки нет и никогда не было велосипеда!
* * *
Включила дуру. Выключить не могу. День не могу... Второй не могу... А потом смотрю... Жизнь-то моя налаживаться начала!
* * *
- Когда я вышел из бара, то сразу наткнулся на стену. Это показалось мне странным.
- Что именно?
- Никогда стены еще не покрывали асфальтом!
* * *
В банке предъявил паспорт, попросили опустить маску... Возникло ощущение, как если бы штаны попросили приспустить.
* * *
- Скажите, а зачем в анкете при приеме на работу у вас графа «Ваши сокровенные мечты»?
- Ну если ваша мечта жить в Париже, то на работу главбухом вас лучше не брать.
* * *
Если девушка написала в Фейсбуке «Я сйчас задараю на пляжр в Ницше», значит, по дороге на работу маршрутку сильно трясло.
* * *
- Марьванна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодиться может?
- Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!
* * *
Газ, нефть принадлежат народу. Это понятно. Непонятно, почему народ сам себе продает их за такие бешеные деньги.