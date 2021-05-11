Полный текст опубликованного фрагмента допроса Ильназа Галявиева, стрелявшего в школе в Казани 11 мая 2021 Фото: Оперативная съемка

Шокирующая трагедия произошла во вторник, 11 мая, в гимназии №175 в Казани: 19-летний местный житель Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, в том числе семь детей. Еще 21 человек был ранен, двое пострадавших школьников находятся в крайне тяжелом состоянии.

В сети появилось видео с допросом Ильназа Галявиева, который открыл огонь по беззащитным ученикам и сотрудникам школы. Во время допроса в отделе полиции «Гвардейский» преступник заявил сотрудникам правоохранительных органов, что считает себя богом и всех ненавидит, а также рассказал про отношения со своими родителями.

Сайт kp.ru публикует полный текст обнародованного фрагмента допроса Ильназа Галявиева.

- Я родился богом, [....]. Просто осознал я это не сразу, [....], месяца два назад я это осознал, [....], а летом у меня начал пробуждаться монстр, [....]. Я, [....], начал [....] всех ненавидеть конкретно. Я всегда [....] всех ненавидел, [....]. И еще больше [....] стал ненавидеть, [....]!

- А может, тебе…

- Не смей, [....], мне приписывать, [....], свою психологическую, [....] и экстрасенсорную [....]. Я не этот [....], [....].

- А кто этот [....]?

- Я не эти [....], которым вы приписываете свое [....] субъективное мнение, [....].

- Ты сказал, что два месяца назад ты осознал, что ты бог. Так?

- Да, осознал, что я бог, [....].

- Может, тебе кто-то сказал об этом?

- Нет, никто не говорил, [....]. Я сам осознал, [....]. Я впервые рассказал своей маме, [....]. У меня мамы нет, Наилей я ее просто называю, [....]. Она мне не мать, [....]. У меня нет родителей, нет ни мамы, [....]. Я вас всех, [....], ненавижу, [....].

- Отчим есть?

- Отчим? У меня нет отчима, [....]!

- Но есть же родители? Мама, которая тебя родила?

- Да, но это не мать, [....]. У меня нет матери. Я от всех от них отказался, [....]. Они все это прекрасно знаю. Я никогда не называл ни мамой, ни папой, [....].

Как сообщал сайт kp.ru, двое из восьми учеников школы, пострадавших во время стрельбы, находятся в крайне тяжелом состоянии; восемь из восемнадцати пострадавших детей получили пулевые ранения и в настоящее время находятся в больнице. Девять человек погибли, в том числе семь детей и двое взрослых.

12 мая в Татарстане объявили днем траура по погибшим. Российский следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия, правоохранители детально установят причины стрельбы в казанской гимназии.

Убийца - 19-летний Ильназ Галявиев – закончил эту школу несколько лет назад, после учился в колледже при университете управления ТИСБИ, но был отчислен. В коллеже его описали как «тихого и обычного парня, который выглядел, как все».

Перед стрельбой Галявиев завёл Telegram-канал и написал в нём о своих планах устроить бойню в учебном учреждении. В эфире Радио «КП» генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров объяснил, почему никто не отреагировал на зловещие предупреждения злоумышленника о намерениях убить школьников.

Напавший на казанскую гимназию использовал при стрельбе пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort: оружие преступник купил законным путем, получив лицензию. Многие эксперты и Уполномоченный по правам человека в России уже заявили о необходимости повысить минимальный возраст для владения оружием в стране до 21 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученица класса, расстрелянного в Казани: «Раненые стонали, но все старались сидеть максимально тихо, была только стрельба»

Одноклассники еще сами не знают точно, кто из сидевших с ними за партами погиб, а кто ранен (подробности)

Больше материалов о стрельбе в школе в Казани - по теме

Прямая онлайн-трансляция с места

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.