Воспоминания учеников о пережитой трагедии в школе Казани: «Повторял, что он бог и всех убьет...»

Мама обнимает дочь у школы №175 в Казани. Фото: REUTERS

Обычное школьное утро после затяжных майских праздников обернулось для Казани настоящим кошмаром. Около 9.30 утра 11 мая камеры наружного видеонаблюдения запечатлели 19-летнего Ильназа Галявиева, который идет в сторону казанской школы № 175 с ружьем в руках. Он не прячет его, напротив, весело машет стволом случайному прохожему, свободно проходит на территорию школы, идет к зданию и с порога открывает стрельбу…

«БЫЛО ОЧЕНЬ СТРАШНО… НО ВСЕ МОЛЧАЛИ»

Взрывы и выстрелы, последовавшие затем в школе, были слышны в окрестных домах. Жильцы снимали видео и выкладывали их в социальные сети с леденящими душу комментариями: «У нас школа напротив, что-то взорвалось… Такой дым был. Сейчас дети в окно выпрыгивают. Все бегут. Господи! Там кто-то стреляет…»

Первым на пути нападавшему попался 62-летний работник по обслуживанию здания. Мужчина пытался закрыть перед вооруженным неадекватом стеклянную дверь, Галявиев выстрелил в него в упор через стекло. Услышав шум, вахтерша нажала тревожную кнопку. На звуки стрельбы вышла в коридор 26-летняя учительница Эльвира Игнатьева, ее Галявиев застрелил второй, а затем вошел в незапертую дверь одного из классов и открыл огонь по детям… Восьмиклассница Альбина была в том самом кабинете:

- Шел второй урок. Внезапно директриса по громкой связи сказала, что нужно спрятаться. Мы услышали несколько взрывов и бросились под парты. Было очень страшно, но все молчали. Затем вошел он... И начал стрелять...

Педагог Эльвира Игнатьева, одна из жертв преступника. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Он не целился в кого-то конкретно, а палил без разбора! Он ходил и повторял, что он бог и всех убьет... После того как он вышел, мы думали, страшное продолжится, и кто-то стал прыгать в окна. Тот парень вновь зашел в класс и сделал еще несколько выстрелов... Наша учительница была вся в крови и ползала по полу, изредка стонала... Убийца снова ушел...Вскоре пришли полицейские. Нас вывели. Знаю, что много погибших, но пока не знаю, кто именно.

В соседних классах в тот момент тоже тряслись от ужаса дети.

- Там были две мои подруги, - рассказывает другая девочка. - Одной из них пришлось прыгать в окно. Она серьезно пострадала и даже говорить не может. Нам очень повезло, что он не дошел до нашего кабинета...

По словам учеников, в школе раздалось не менее 20 выстрелов и мощный взрыв. По предварительной информации, Галявиев взорвал в школьном коридоре самодельную бомбу.

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе.

- Когда мы вышли, школа была вся вдребезги, на первом этаже после взрыва ни одного живого места не осталось, - рассказывает другая ученица (дети вспоминают обо всем в состоянии шока, на автомате, еще до конца не осознав, что они пережили). - Второй этаж тоже разрушен, стекла выбиты. Было ощущение, будто взрывали и стреляли прямо в нашем кабинете...

УЧИТЕЛЬ-СПАСИТЕЛЬ

За стенкой от класса, в котором гремели выстрелы, учительница Алина Зарипова быстро среагировала - заперла кабинет изнутри и попросила детей отойти подальше от двери и затаиться.

- Потом мы слышали такой грохот еще много раз, был странный шум и кто-то плакал, - вспоминает девятиклассница Софья. - Мы очень сильно испугались и не могли ничего понять.

Учительница сидела вместе с детьми, одновременно прикрывая их, пытаясь успокоить, и написала в классный чат родителям: «Все хорошо, дети здесь, и в нашем классе все спокойно», а в это время в том самом кабинете, из которого раздавались выстрелы, находился ее сын…

- Мы сидели на полу за задними партами, слышали взрыв и стрельбу, учительница была с нами до того момента, пока в дверь не застучали спасатели и завучи, сказали, что можно выходить. Когда все закончилось и нас уже вывели из здания, она начала искать своего сына, - вспоминает Данияр (имя ребенка изменено. - Ред.). - Мы видели, как она звонила, плакала, искала сына, но не могла его найти.

- Родители писали, мы отвечали, - рассказывает Софья. - Мы отключили звук, но они и так понимали, что звонить, привлекать внимание не нужно. Через некоторое время в двери начали стучаться спасатели... Когда нас выводили, мы увидели стекла, остатки дверей на полу и поняли, что точно случилось что-то очень страшное. Мы только тогда поняли, что нас отделяла всего одна стена от места, где погибли наши друзья. Поняли, что тот парень с оружием до нас мог тоже добраться... Получается, вместо того чтобы спасать своего сына, учительница спасала нас...

На данный момент известно о семи погибших детях и двух учителях. Еще 21 человек (18 из них – дети) пострадали.

Автомобиль Скорой помощи у школы №175. Фото: REUTERS

ЗАМИНИРОВАЛ СВОЙ ДОМ

Силовики прибыли к школе очень быстро. Затем стали прибегать перепуганные до смерти родители. Вскоре образовалась толпа, которая рвалась через оцепление, пытаясь узнать, что случилось с их детьми...

Мамы и папы примчались не только к 175-й гимназии, поскольку в соцсетях и мессенджерах тут же посыпались сообщения: «Стреляют и в других школах». В МВД эту информацию быстро опровергли, а следом расставили точки над «i» по поводу того, что у Галявиева якобы был 41-летний сообщник. Опять же по соцсетям полетела информация, что он взял детей в заложники и забаррикадировался в классе на четвертом этаже...

Но Галявиев был один. После массового расстрела он пытался сбежать через окно, но был пойман сотрудниками патрульно-постовой службы... И тут экстренным службам пришлось мчаться уже домой к нападавшему - парень кричал, что заминировал свою квартиру. Всех жителей дома на улице Туганлык эвакуировали, саперы проверили каждый уголок на всех этажах, однако никаких взрывных устройств не нашли.

- Мы гуляли, когда услышали этот грохот. Потом мимо бежали дети в крови. Самого парня не помню, а маму его я часто встречала. Они нормально выглядели, даже интеллигентно, - рассказала «КП» соседка семьи Галявиевых Инесса.

По словам других соседей, Ильназ - очень тихий и спокойный парень, жил с матерью и братом, приводил домой друзей, но никаких дебошей не устраивал.

- Я знал Ильназа еще с детского садика, он был нормальным общительным мальчиком, - рассказал «КП» друг детства убийцы. - После садика мы пошли в одну школу. Там он тоже не особо где-то отличался. В конфликтах я его не замечал. С учителями нормально общался. Родители у него добрые и отзывчивые... Проблемы в семье? Ничего такого мы не замечали.

«В МИРЕ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ ЖИВНОСТИ»

Но именно в таких внешне благополучных семьях под маской тихих и неконфликтных детей чаще всего и вырастают монстры...

Уже установлено, что нападение на школу не было спонтанным. «Тихий» Ильназ Галявиев хладнокровно готовил теракт как минимум с февраля. Именно в этом месяце он начал обзванивать оружейные магазины на предмет приобретения «не очень дорогого, но безотказного многозарядного охотничьего ружья, чтобы можно было завалить кабана или медведя», начал собирать справки и оформлять документы на покупку... Разрешение он получил в конце апреля, после чего сразу купил помповик и приличный боезапас. Без вопросов...

За несколько дней до трагедии он завел в Телеграме свой канал, назвав его «Бог». Там парень заявлял, что все люди - «биомусор», призывал к убийствам и откровенно сообщал своим немногочисленным подписчикам (до массового расстрела детей их было восемь, затем канал удалили), что собирается убить большое количество людей, а после покончить с собой.

«В мире не должно остаться живности, это ошибка Вселенной» - писал Галявиев.

Четыре года назад Ильназ был учеником той самой 175-й школы. После девятого класса поступил в колледж при университете управления «ТИСБИ». Учился на айтишника, но в апреле 2021 года был отчислен, поскольку не появлялся на занятиях с января. Знакомые семьи говорят, что после этого у него была серьезная ссора с отцом. Но все рассказывают о нем как о малозаметной серости.

- Тихая мышь, который три года просидел совершенно спокойно, вежливый, опрятный, ни с кем не дружил, весь был в компьютере, - говорит о бывшем студенте Нелла Прусс, ректор университета управления «ТИСБИ». - Абсолютно спокойный, вообще ни в чем замечен не был. Как можно было такое определить?

Личность, которую описывают соседи, учителя и бывшие одноклассники, никак не вяжется с той, что предстала на допросе перед оперативниками. Закованный в наручники Галявиев в камере буквально выл зверем. Если вычистить из его монолога нецензурную брань, смысл выйдет примерно следующий:

- Я родился богом! Просто осознал это не сразу, месяца два назад. А летом во мне начал пробуждаться монстр. Я всех начал ненавидеть. Я всегда всех ненавидел, а теперь еще больше стал ненавидеть. У меня мамы нет, она мне не мать, у меня вообще нет родителей. Я вас всех ненавижу! Я никогда их не называл ни мама, ни папа, и они прекрасно это знают!

P. S. Решением президента республики Рустама Минниханова всем семьям пострадавших и погибших школьников окажут необходимую материальную помощь. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, 400 тысяч - люди, получившие ранения тяжелой степени и средней тяжести, 200 тысяч - легкой степени.

Цветы у здания представительства Республики Татарстан в Москве. Фото: REUTERS

После стрельбы в школе 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вчера отчислили – сегодня пошел убивать: почему 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе в Казани

Следователи Казани разбираются в обстоятельствах массового убийства, произошедшего в гимназии № 175 на улице Файзи в Казани. Напомним, что утром 11 мая там устроил стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев. По официльным данным, погибли 8 человек — 7 учеников и учительница (подробности)

Ученица класса, расстрелянного в Казани: «Раненые стонали, но все старались сидеть максимально тихо, была только стрельба»

Разрыв сердца – иначе не назовешь чувство от той драмы, которая разыгралась 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Шокирующие события, невозможные фото и видео. Дети, кажется, еще сами не поняли, что случилось. Чудом выжившие в том самом классе еще могут об этом говорить – первый шок, не осознание и не принятие, что некоторых их одноклассников больше нет. Альбина (имя изменено. – прим.ред) была в том самом классе (подробности)

МНЕНИЕ

Трагедия в казанской школе: можно ли было предотвратить нападение

Наш колумнист Александр Коц размышляет о том, что привело к расстрелу учеников (подробности)