«Арбитражный эскорт»: Кто стоит за сомнительными назначениями арбитражных управляющих в «Статус-групп»?

Сумма неуплаченных компаниями Павла Сметаны налогов составляет более 5 миллиардов рублей. Фото: Shutterstock

Павел Юрьевич Сметана - личность на алкогольном рынке известная. Основной владелец группы компаний «Кристалл-Лефортово» в свое время заработал большие деньги, торгуя по всей стране недорогими марками водки. А потом началось интересное. Эта группа компаний Сметаны набирала в банках огромные кредиты, заключала договоры о поставках продукции, получала товар, продукция реализовывалась через розничные магазины, но расплачиваться с партнерами партнеры не спешили. Портал «Лента.Ру» сообщал, что «с середины 2016 до весны 2018 года главным владельцем группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной и его партнером Богданом Климом могло быть похищено, по разным оценкам, от 20 до 60 миллиардов рублей». Пострадали не только крупнейшие алкогольные компании России, но и банки - в том числе государственные, а сумма неуплаченных компаниями Сметаны налогов составляет более 5 миллиардов рублей

Павел Сметана и Богдан Клим.

«ДОЛГОВОЙ ПУЗЫРЬ»

Некоторые уверены, что Сметана с самого начала и не планировал возвращать эти огромные кредиты. В частности, рассказывают, что это схема привлечения максимального объема заемного финансирования с использованием метода «перекрестного» обеспечения исполнения обязательств в форме поручительств юридических лиц из группы компаний друг за друга. Проще говоря, это финансовый пузырь: при неисполнении кредитного обязательства одним из заемщиков группа компаний автоматически прекращала исполнять свои обязательства перед всеми сторонними кредиторами.

Для всех пострадавших организаций это стало очевидным. Поэтому, чтобы добиться справедливости, они объединили свои усилия и выступили единым фронтом. В арбитражных судах началась процедура банкротства группы компаний «Кристалл-Лефортово» и ООО «Статус-групп», технически объединенных Сметаной:

«ХОРОВОД УПРАВЛЯЮЩИХ СМЕТАНЫ»

Арбитражных управляющих должны назначать кредиторы, которые кровно заинтересованы, чтобы из компаний-должников никто не вывел активы, пока ведется судебное разбирательство. Однако по арбитражным управляющим, которые были назначены с момента признания того же «Статус-групп» банкротом, у многих возникли вопросы.

Начнем с постоянного фигуранта любых процессов и событий вокруг указанных юридических лиц – юриста Ильи Юрьевича Софонова, которого некоторые считают «человеком Павла Сметаны». Софонов был, в частности, представителем арбитражного управляющего Дюрягина В.В.. . Еще до того, как общество «Статус-групп» подало заявление о банкротстве, юрист Софонов осуществлял прием дел у юридического подразделения данной структуры, хотя ни он, ни арбитражный управляющий тогда, в январе 2018 года, к компании-банкроту отношения не имели. Вероятно, список не ограничивается этими троими и следует узнать больше обо всех остальных. Возникает вопрос, могут ли все они, как деловые партнеры Павла Сметаны, иметь непосредственное отношение к банкротству ООО «Кристалл-Лефортово» и «Статус Групп», быть рассмотрены для привлечения к ответственности по долгам группы компаний?

Юрист Илья Софонов.

Так, например, конкурсным управляющим ООО «Статус-групп» по делу А40-18792/2018 была назначена арбитражный управляющий Ольга Николаевна Хворостовская. На тот момент женщине было всего 27 лет. И со стороны могло показаться, что молодой амбициозный профессионал сделал головокружительную карьеру, в таком-то возрасте войдя в сложное дело о банкротстве компании с долгами на десятки миллиардов рублей. Назначение Хворостовской конкурсным управляющим в суде инициировали представители ООО «Рикавер». (В распоряжении редакции имеется соответствующее определение Арбитражного суда города Москвы). А эта фирма в свою очередь была аффилирована со структурами Павла Сметаны (об этой связи, в частности, еще в 2018 году сообщало издание Daily Storm. А это еще раз наводит на мысль о «символичности» арбитражных управляющих и их подконтрольности «кукловоду» Сметане.

Итак, наша героиня как арбитражный управляющий была зарегистрирована в Реестре АУ СРО «Союз менеджеров и арбитражных управляющих», а утверждена была судом «20» ноября 2019 года, то есть через неделю после регистрации! Фантастика, не так ли?

«НУ ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВАЯ ДЕВУШКА!»

- В самом суде на протяжении следующих месяцев «талантливый специалист» Хворостовская появлялась всего пару раз. И даже тогда вместо нее выступали помощники. А когда Ольга Николаевна и вовсе отсутствовала, на заседания вместо нее приезжал уже знакомый нам юрист, все тот же Илья Софонови его подчиненные. ).

- Если погуглить, информация об основной работе Ольге Николаевны Хворостовской выплывает буквально за десять секунд. Миловидная эффектная брюнетка - …профессиональная модель. Ее портфолио с анкетами выложены на многих тематических сайтах. «Опыт работы на фотосъемках в различных образах, показах нижнего белья…» - пишет девушка о себе на сайте Acmodasi. При этом последний раз на этой своей страничке (об этом сообщает сайт) красавица была в мае 2020-го - на тот момент она уже вовсю управляла обанкротившейся компанией. А на сайте «Подиум» Ольга Хворостовская обновила свое фото в январе 2021-го - опубликовала снимок в цветном лифчике.

Неопытность Ольги Николаевны не должна смущать: ее представитель, юрист Илья Софонов, ей серьезно помогал: открывал за нее абонентский ящик, отвечал за нее на ее звонки, подписывался за нее. Наша модель была «ответственной» за две (за 2 года работы) процедуры в отношении должников: 1 физического и 1 юридического лица. С учетом данной «загрузки» у неё оставалось достаточно времени и на «участие в показах нижнего белья», и на общение с коллегами: например, с Дмитрием Перепечевым, новым (с апреля 2021 года) конкурсным управляющим ООО «Статус-групп». Возможно, и его назначение было согласовано с известным нам «банкротом», подсудимым по делу о неуплате налогов в особо крупном размере Павлом Сметаной. «Арбитражнице» и, одновременно, «модели» есть кому передать свой опыт: нового конкурсного ждут и кредиторы, и суд, и правоохранительные органы (по фактам деятельности Павла Сметаны возбуждено 2 уголовных дела).

Не стоит исключать и вероятность того, что кредиторы пока попросту недооценивают роль Хворостовской, Перепечева и Софонова в происходящем «шоу». А что, если все они вовсе не случайные исполнители, а деловые партнеры Сметаны? По крайней мере, есть и такая версия.

Вероятно, список не ограничивается этими троими и следует узнать больше обо всех остальных.

Дмитрий Перепечев и Ольга Хворостовская.

Наши суды, конечно, всякое повидали. Но чтоб арбитражными управляющими в таких сложных делах назначали людей без опыта, без соответствующей квалификации?! Ведь Хворостовская - это только один из примеров: до неё конкурсными управляющими по банкротству и директорами указанных выше компаний побывали знакомые и дальние родственники партнеров Сметаны, граждане не только России, но и Украины, некоторые прекращали свои полномочия в результате смерти, некоторые буквально через полгода направляли прошение в суд для отстранения их от «работы».

КУДА СМОТРЯТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ?

Чем больше изучаешь детали этой истории, тем больше возникает вопросов.

Например, почему государство не пытается контролировать процедуры о банкротстве, в которых интересы бюджета составляют миллиарды рублей?

Почему вместо интересов государства и налогоплательщиков в процедуре о банкротстве ООО «Статус-групп» кто-то постоянно меняет конкурсных управляющих?

Почему у многих складывается впечатление, что ГК «АСВ» (государственная компания, кстати) поддерживает интересы водочных магнатов? Павел Сметана, напомним, сейчас является подсудимым по уголовному делу о неуплате налогов на сотни миллионов рублей.

Словом, куда смотрят правоохранительные органы?

Вопросов много. А ответов пока нет.