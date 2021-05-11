Скандал с Еленой Прокловой получил неожиданное продолжение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандальные откровения Елены Прокловой о болезненном романе в 15 лет с женатым актером по сей день обсуждают неравнодушные граждане. Сама актриса после эфира у Леры Кудрявцевой практически не дает комментариев на болезненную для себя тему. Правда, на днях светским хроникерам удалось разговорить 67-летнюю артистку.

Скандал с Еленой Прокловой получил неожиданное продолжение. Звезду советского кино поддержали обычные поклонницы. Россиянки буквально осаждают Елену Игоревну звонками, желая поблагодарить ее за смелость и поведать ей собственные шокирующие истории. "Мне сегодня звонят женщины, бывшие в такой же ситуации, благодарят, что я этим поделилась, рассказывают о своей боли", - цитирует Елену Проклову "Антенна".

По словам актрисы, она надеется, что ее пример убережет от беды молоды девушек, желающих статься актрисами. Не секрет, что после интимных откровений артистка вызвала гнев коллег по цеху. Одни обвинили знаменитость во лжи, другие - в пиаре и жажде наживы, третьи посоветовали обратиться к психиатру или покаяться священнику.

Меж тем эксперт по лжи раскрыл смысл откровений Прокловой. "Я внимательно посмотрел «секрет» Елены Прокловой, особенно последние полчаса, где она рассказывала, как в 12 и 15 лет столкнулась с домогательствами. Проследил за ее эмоциями, жестами, мимикой. Что могу сказать. Бедная женщина, беседа ей далась непросто. Видно, что она не горела желанием рассказывать об этом на всю страну", - цитирует Илью Анищенко сайт mk.ru.

По совам специалиста, он пытался найти хоть малейшие признаки лжи в словах знаменитости. "Но ничего не увидел. Проклова рассказала абсолютную правду. Во время интервью она выдала много эмоций, поэтому подловить ее на лжи было бы просто, если бы она соврала. Но на ее лице было все написано - и как она страдает, и как не хочет об этом вспоминать. Подобный формат откровений я называю «неприятная правда». По факту из нее пытались выбить признательные показания. Проклова явно не хотела говорить правду, но в итоге рассказала все", - отметил эксперт.

Особо он обратил внимание на жестикуляцию звезды. Она, по его уточнению, полностью совпадала с ее словами. "Когда человек врет, то он обычно произносит одно, а его жесты говорят об обратном. Проклова не играет. Женщина долгое время скрывала правду, мучилась, что нанесло ей психологическую травму", - резюмировал Анищенко.