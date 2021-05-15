Тайны XX века: 50 лет назад шимпанзе развязали в Африке гражданскую войну

Среди обезьян нашлись агрессоры, желавшие захватить чужие территории.

Звери. Не ласковые и не нежные

Многолетняя гражданская война между шимпанзе, проживавших в Танзании – первая о которой стало известно людям, продемонстрировала: мы и в самом деле очень похожи. Даже не тем, что воинственны примерно в равной степени. Куда больше шокирует другое - признанная ныне в научном мире способность человекообразных обезьян вести многолетние боевые действия в составе организованных групп – эдаких карательных отрядов.

С другой стороны – чему тут особенно удивляться? Ведь шимпанзе - ближайшие родственники людей. У нас полно общих генов – 93,6 процента, как недавно выяснилось. Это, конечно, не 98 процентов, согласно прежним представлениям, но все равно очень много. Такое сходство просто обязано себя проявлять не только внешне.

О том, что шимпанзе не просто дерутся из-за самок или бананов, а воюют сознательно и с оглядкой, рассказала легендарная британская исследовательница Джейн Гудолл (Jane Goodall). Поселившись в танзанийском национальном парке Гомбе-стрим рядом с приматами, которые находились в естественной среде обитания, она обнаружила, что те планируют наступательные операции. Мыслят при этом и тактически, и стратегически,

Гудолл была непосредственным свидетелем развернувшихся трагических событий и стала, по сути, военным корреспондентом.

Командир всё спланировал.

Все ушли на фронт

До 1971 года шимпанзе довольно многочисленного «племени» Касакела жили мирно на севере парка. Но потом перессорились. Дело дошло до раскола. Сепаратисты, группу которых назвали Кагама, ушли на юг. И образовали там свое независимое поселение.

Буквально сразу между Касакела и Кагама началась своего рода холодная война. Шимпанзе одного племени предпочитали не встречаться с представителями другого. Завидев бывших соотечественников, рычали, кричали, скалили зубы, делали угрожающие жесты, а порой кидались камнями и размахивали палками.

Касакела на то время насчитывали 8 взрослых самцов и 12 самок. Кагама - 6 самцов и 3 самки. И в том, и в другом племени было множество детенышей – малышей и подростков.

К 1974 году взаимоотношения новоявленных противников обострились до предела – то есть, до смертоубийства.

По свидетельству Джейн Гудолл, которое приводит журнал National Geographic, 7 января отряд Касакела из 8 самцов предпринял рейд на территорию Кагама. Там они подстерегли прежнего земляка - самца по имени Годи, поймали его и били до тех пор, пока не убили. Убитому первым делом оторвали гениталии, а тело разодрали на части и съели.

Карательный отряд выдвигается на территорию противника;

Кстати, Джейн Гудолл первая уличила шимпанзе и в каннибализме, и вообще в поедании мяса – например, более мелких приматов, на которых те охотились. Прежде шимпанзе считались милыми вегетарианцами.

Организовать контрнаступление Кагама не смогли – слишком неравными были силы. И сопротивления они почти не оказывали – боеспособные самцы в основном прятались. Касакела их находили и ликвидировали по одиночке. Убили всех шестерых. Потом занялись самками. Одну убили, остальных взяли в плен вместе с детенышами. И установили контроль на захваченной территории.

Тут бы закончить войну и провести демобилизацию, но легко одержанная победа воодушевила агрессоров. Чуть передохнув, они вторглись еще и в сопредельное «государство» - к шимпанзе племени Каланде. Однако тактика, приносившая прежде успех, не сработала. Самцы нового противника не стали прятаться по деревьям, а объединились в свой отряд – куда более мощный и многочисленный, отразили несколько атак, а потом и сами перешли в контрнаступление. В ходе боев, которые продолжались еще несколько лет, они даже отвоевали у Касакела часть их территории и пару самок. Боевые действия, которые, в итоге, унесли жизни примерно трети шимпанзе парка, закончились в 1978 году и больше не возобновлялись.

Шимпанзе в Танзании по сей день живут более-менее мирно. Границ не нарушают. А ученые продолжают недоумевать. Они до сих пор не пришли к единому мнению, из-за чего же началась гражданская война. Одни грешат на политику. В едином еще племени Касакела состарился и умер предводитель по имени Лики. Приемника не оставил. Власть захватил влиятельный самец Хамфри. Оттеснив двух других претендентов – братьев Хью и Чарли, он тут же начал над ними измываться. Любил подкрасться сзади и треснуть кулаком по хребту.

Братья-оппозиционеры вместе с родственниками и сторонниками предпочли не подчиняться узурпатору – ушли из племени. То ли Хамфри потом мстил «предателям», то ли устранил потенциальных конкурентов, чтобы их вообще не было.

По другой гипотезе, причина войны была экономическая и весьма банальная. Шимпанзе не поделили кормушки, которые установила Джейн Гудолл. То есть, поубивали друг друга из-за гуманитарной помощи.

В любом случае, обезьяны действовали вполне себе по-людски. Чем сильно огорчили исследовательницу. В одной из своих книг она написала: «В течение первых десяти лет я считала, что шимпанзе парка Гомбе по большей части были лучше людей… Затем мы внезапно обнаружили, что шимпанзе могут быть жестокими - что у них, как и у нас, есть более темная сторона их натуры… ».

Каратели нападали группой, били до смертти.

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИМ НЕ ЧУЖДО

Обезьяны совершают загадочные ритуальные действия

Приматологи из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology) и их коллеги из разных стран — более 30 человек, ведомых Эмми Калан (Ammie Kalan), который год пытаются объяснить странное поведение шимпанзе, которое они наблюдают в Западной Африке. Представители нескольких местных сообществ время от времени собираются в небольшие группы и кидают камни в стволы деревьев.

Впервые столкнувшись с феноменом, ученые предположили, что шимпанзе кому-то поклоняются — тому, кто, по их мнению, заключен в дереве. СМИ идея понравилась. «Мы присутствуем при зарождении религии у обезьян!», сделали вывод некоторые.

В самом деле, в действиях наших ближайших генетических родственников можно углядеть элементы какого-то культового обряда, в котором участвует пустотелое дерево. Самцы приносят к нему камни весом от 200 грамм до 17 килограммов, затихают, будто бы медитируя, а затем с воплями и визгом бросают камни в дупло или в само дерево. Бросают и уходят. Ученые находили «святилища» с десятками камнями внутри или рядом. Гипотезу о ритуальных действиях шимпанзе они опубликовали в журнале Nature.

Таинственный рритуал с камнями.

Спустя несколько лет приматологи выдвинули другую гипотезу, которую изложили уже в журнале Science. Предположили, что ритуал связан со звуками — с теми, которые извлекают шимпанзе, попадая камнями в дерево. Извлекают специально. Из любви к искусству, что называется — эти «бум» обезьянам просто нравятся.

Установив микрофоны, ученые определили, что обезьян более всего привлекают низкие и продолжительные звуки. Именно такие они чаще всего и извлекали. Иными словами, деревья у обезьян – это музыкальные инструменты. Кидая в них камни, шимпанзе музицируют. «Chimps create «rock music» by throwing stones at trees», - так назвали свой ролик исследователи. И тем самым намекнули, что творчество мохнатых братьев по разуму пока ограничено рок-музыкой: партиями для ударных и вокала, за который вполне можно принять вопли, которыми обезьяны сопровождают метание музыкальных камней. Эдакое первобытное шоу «Голос».

Изготавливают примитивные инструменты и готовят пищу

О рукодельных шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), обитающих в заповеднике Bili Uere на севере Демократической Республики Конго, немецкие ученые всё из того же Института эволюционной антропологии Макса Планка и их коллеги из Варшавского Университета (University of Warsaw) рассказали в журнале Folia Primatologica.

По словам руководителя научного коллектива Тарстона Хикса (Thurston C. Hicks), за 12 лет, пока продолжались исследования, удалось найти и описать многочисленные инструменты, изготовленные обезьянами для добычи и приготовления пищи.

Шимпанзе мастерит инструменты.

Чтобы собирать муравьев разных видов, шимпанзе мастерят палочки разной длины и толщины. Специальными прочными прутиками они извлекают из гнезд съедобных пчел. Улиток, черепах и куски термитников они измельчают — растирают особыми твердыми «терками». Из земли обезьяны выкапывают еду с помощью палок-копалок. Почти как примитивные люди.

Поступают по справедливости

Решив узнать, насколько справедливыми могу быть поступки обезьян, американские ученые из Университета штата Джорджия (Georgia State University) втянули шимпанзе в игру под названием "Ультиматум" - классическую в психологических экспериментах, проводимых для оценки чувства справедливости у людей.

По ходу игры или теста, как ее еще называют, надо справедливо делить некие блага. Участвуют двое. Если это люди, то кому-то дают некоторую сумму денег, которую необходимо разделить с партнером по игре. Если партнер одобряет предлагаемый вариант раздела, тогда каждому участнику будет причитаться некоторая сумма согласно установленным договоренностям. Но если другой участник посчитает выделенную ему сумму несправедливой, то никто ничего не получит.

В "Ультиматум" играют один раз - приспособиться к манерам партнера не получается.

Шимпанзе, играя в свою игру, делили банан. Или сладкий тростник.

Ученые ожидали, что обезьяны всегда будут поступать эгоистично - то есть, захотят взять себе больше, а партнеру предложить меньше. Так сначала и было. Но после серии отказов от нечестного, по мнению партнера, предложения шимпанзе стали стараться делить банан поровну. Примерно так же поступают и люди, играющие в человеческий "Ультиматум".

Выводы ученых. Во-первых, шимпанзе оценивают справедливость поступков сородичей не хуже человека. Во-вторых, само чувство справедливости, похоже, врожденное - досталось людям от далеких предков, а не развилось в процессе эволюции и социализации.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Обезьяны могли бы говорить

Асиф Газанфар (Asif Ghazanfar) из Принстонского университета (Princeton University) вместе с коллегами из Университета Вены обнаружили: даже у макаки – не самой «продвинутой» обезьяны - голосовой аппарат способен генерировать человекообразные звуки и комбинировать их в слова. Свое изумление ученые выразили в статье, опубликованной в журнале Science Advances, озаглавив ее Monkey vocal tracts are speech-ready (Голосовой тракт обезьян готов к разговору). Так почему обезьяны молчат? Разгадка – тут.

Кстати, соавторами знаменитого антивоенного лозунга хиппи «Make love, not war» следует признать шимпанзе - карликовых шимпанзе бонобо. Вслух они, конечно, ничего такого не говорили – просто не могли. Но поступали и поступают в соответствии с лозунгом. То есть, гасят любые конфликты посредством половых сношений. Чем опять же уподобляются людям. Пусть даже не всем. Ученым это хорошо известно.