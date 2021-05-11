«По возможностям и бюджету «Крылья» сравнимы с очень приличным клубом РПЛ»: экс-президент «Локомотива» Илья Геркус дал прогноз на финал Кубка

В финале Кубка России сыграют "Локо" и "Крылья Советов". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

12 мая состарится финал Кубка России по футболу, где встретятся московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов». «Локо» — самый титулованный клуб в национальном Кубке. Подопечные Марко Николича выиграли 11 матчей в весенней части сезона подряд и продолжают борьбу за Лигу Чемпионов в чемпионате. «Крылья Советов» — досрочный победитель Футбольной Национальной Лиги с супербомбардиром Иваном Сергеевым, который в 41-м матче забил 40 мячей.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал в интервью «Комсомольской правде» о прогнозе на финал. Геркус отметил, что вполне ожидал увидеть именно эту пару в главном матче Кубка.

— Илья Леонидович, «Локомотив» — «Крылья Советов» в финале — это сюрприз?

— Не соглашусь. «Локомотив» практически постоянный участник финалов, — это их четвёртый финал за 7 лет. Участие андердога тоже уже стало почти традицией: «Тосно», «Химки», даже «Урал» к числу топ-клубов никак не отнесёшь. Такой специфичный турнир. Скорее неожиданностью была бы встреча первой и второй команд чемпионата в финале Кубка.

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

— «Локомотив» записывают в фавориты этого матча. Вы согласны?

— Безусловно, «Локомотив» — фаворит. Три предыдущих финала «Локомотив» выиграл. Имеет отличные шансы и сейчас сделать это.

— «Железнодорожники» оформили невероятную серию из 11 побед, но «Зенит» её прервал, а «Динамо» не дало красно-зелёным реабилитироваться. Можно говорить о том, что «Локомотив» сейчас находится в лёгком нокдауне?

— Тут, скорее, бросается в глаза именно сочетание: 11 побед, затем поражение и ничья. Было бы, например, 5 побед, поражение, затем 3 победы, ничья и ещё 3 победы — все бы говорили о сверхуспешной серии.

— Как вы считаете, правда, что «Локо» не может играть первым номером, и «Крылья» могут сыграть на этом?

— Отчасти да, «Локо» действительно удобнее играть от обороны. Но смогут ли «Крылья» извлечь из этого выгоду - большой вопрос.

— «Крылья Советов» — главная неожиданность этого сезона?

— Нет, конечно. По возможностям и бюджету «Крылья» — очень приличный клуб РПЛ. Этот сезон доказал их уровень.

— Помимо финала кубка, «Локо» сражается за второе место в Лиге. Одно другому может помешать?

— Судьба второго места сейчас в руках «Спартака» и скорее всего им оно и достанется.

— Илья Леонидович, а попробуете угадать счёт в финальном матче?

— Думаю, 2:0 в пользу «Локомотива».