«Кто в этой сборной может выстрелить? Жирков!»: Александр Мостовой прокомментировал состав Черчесова на Евро-2020

Александр Мостовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный список футболистов, которых планируется вызвать на Евро-2020. Имена во многом знакомые, но не обошлось и без сюрпризов. Так, например, в список попал 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. А вот более знакомый российским поклонникам футбола Антон Миранчук своего шанса не получил. Не попал в расширенный список и форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. Зато в сборную скорее всего поедут три высоких и массивных форварда: Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «Комсомольской правдой» своим мнением о расширенном списке сборной. Самый большой неожиданностью для Мостового стало отсутствие Фёдора Смолова.

«Больше всего удивил не вызов Смолова»

— Чемпионат Европы — это быстрый турнир. Тем более в сегодняшнем формате. Никто никогда не играл так, когда можно сыграть дома, а потом на выезде. Никто не знает, какой будет конец у этого. Если обратимся к составу, в заявку попадут 26 футболистов, а играют 11. Представляете, что у вас ещё полторы команды сидит на скамейке. Больше всего удивил не вызов Смолова. Он в резервном списке, попадёт в сборную только если что-то случится с основными. Хотя, там и Мирзов и Лесовой достойны. Но для таких решений есть тренерский штаб. 50 человек же не возьмёшь. Захарян и Фомин вот в списке, хотя совсем молодые. Помимо отсутствия Смолова, под вопросом вратарская линия. У нас много хороших молодых ребят. Совсем недавно в ней были Гилерме, Джанаев и Шунин. Сейчас двух фамилий нет, — сказал Мостовой корреспонденту kp.ru.

«Будем играть в одного форварда. Тренер так видит»

— Возникает вопрос: почему у нас три футболиста одинакового плана в нападении. Скорее всего, у нас массивная линия полузащиты. Мы будем играть в одного наконечника, но ещё много футболистов в составе будут атакующими. Головин, Миранчук, Ионов, Кузяев — все нацелены на атаку. Жемалетдинов сейчас к ним прибавился. Если брать ещё одного нападающего, надо кого-то убирать из полузащитников. Тренер так видит.

— Почему к атакующим полузащитникам не добавился Миранчук? Антона не вызывают — все удивляются. А то, что Алексей вообще в основе не играл это не удивляет? Это футбол, такое часто бывает. Те, кому представится шанс, должны им воспользоваться. Тем более большинство матчей мы играем дома. Никуда не надо ездить.

«Фамилия Мостовой на Черчесова давит»

— Никакого гонения Гилерме нет. Просто так решил Черчесов. А что здесь такого? Просто это лишнее подтверждение моих слов. Даёте паспорт человеку, а зачем, если есть своя молодёжь? Просто им надо было довериться, они и заиграли.

— Что касается молодых: Дивеев и Евгеньев мне понятны. У нас центр обороны — главная проблема. Да и вообще защита. Не зря у нас бразилец Фернандес играет. Тут никаких вопросов нет. Ясно, что Самошников — не основной защитник. Захарян и Фомин — авансом. Вряд ли они переиграют того же Головина, Зобнина и Оздоева. Но пускай попробуют, почему нет? Вызывается Мостовой, но он не всегда выходит в старте «Зенита». Фамилия, фамилия на Черчесова давит, понимаете! (смеется) Да не, парень выходит и забивает или отдаёт. Есть люди, которые лучше себя чувствуют выходя на замену.

«Кто может выстрелить? Жирков!»

— Кто в этой сборной сможет выстрелить? Жирков! Шучу. Вряд ли такие есть. Евро уходит на вторую роль, и связано это с форматом. Сейчас не все в равных условиях. Не удивлюсь, если Евро выиграет команда, которая не претендует ни на что. Большие прогнозы не стоит делать, — прокомментировал Мостовой «Комсомолке».