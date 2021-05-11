«Кто в этой сборной может выстрелить? Жирков!»: Александр Мостовой прокомментировал состав Черчесова на Евро-2020

Александр Мостовой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный список футболистов, которых планируется вызвать на Евро-2020. Имена во многом знакомые, но не обошлось и без сюрпризов. Так, например, в список попал 17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. А вот более знакомый российским поклонникам футбола Антон Миранчук своего шанса не получил. Не попал в расширенный список и форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. Зато в сборную скорее всего поедут три высоких и массивных форварда: Артём Дзюба, Александр Соболев и Антон Заболотный.
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился с «Комсомольской правдой» своим мнением о расширенном списке сборной. Самый большой неожиданностью для Мостового стало отсутствие Фёдора Смолова.
— Чемпионат Европы — это быстрый турнир. Тем более в сегодняшнем формате. Никто никогда не играл так, когда можно сыграть дома, а потом на выезде. Никто не знает, какой будет конец у этого. Если обратимся к составу, в заявку попадут 26 футболистов, а играют 11. Представляете, что у вас ещё полторы команды сидит на скамейке. Больше всего удивил не вызов Смолова. Он в резервном списке, попадёт в сборную только если что-то случится с основными. Хотя, там и Мирзов и Лесовой достойны. Но для таких решений есть тренерский штаб. 50 человек же не возьмёшь. Захарян и Фомин вот в списке, хотя совсем молодые. Помимо отсутствия Смолова, под вопросом вратарская линия. У нас много хороших молодых ребят. Совсем недавно в ней были Гилерме, Джанаев и Шунин. Сейчас двух фамилий нет, — сказал Мостовой корреспонденту kp.ru.
— Возникает вопрос: почему у нас три футболиста одинакового плана в нападении. Скорее всего, у нас массивная линия полузащиты. Мы будем играть в одного наконечника, но ещё много футболистов в составе будут атакующими. Головин, Миранчук, Ионов, Кузяев — все нацелены на атаку. Жемалетдинов сейчас к ним прибавился. Если брать ещё одного нападающего, надо кого-то убирать из полузащитников. Тренер так видит.
— Почему к атакующим полузащитникам не добавился Миранчук? Антона не вызывают — все удивляются. А то, что Алексей вообще в основе не играл это не удивляет? Это футбол, такое часто бывает. Те, кому представится шанс, должны им воспользоваться. Тем более большинство матчей мы играем дома. Никуда не надо ездить.
— Никакого гонения Гилерме нет. Просто так решил Черчесов. А что здесь такого? Просто это лишнее подтверждение моих слов. Даёте паспорт человеку, а зачем, если есть своя молодёжь? Просто им надо было довериться, они и заиграли.
— Что касается молодых: Дивеев и Евгеньев мне понятны. У нас центр обороны — главная проблема. Да и вообще защита. Не зря у нас бразилец Фернандес играет. Тут никаких вопросов нет. Ясно, что Самошников — не основной защитник. Захарян и Фомин — авансом. Вряд ли они переиграют того же Головина, Зобнина и Оздоева. Но пускай попробуют, почему нет? Вызывается Мостовой, но он не всегда выходит в старте «Зенита». Фамилия, фамилия на Черчесова давит, понимаете! (смеется) Да не, парень выходит и забивает или отдаёт. Есть люди, которые лучше себя чувствуют выходя на замену.
— Кто в этой сборной сможет выстрелить? Жирков! Шучу. Вряд ли такие есть. Евро уходит на вторую роль, и связано это с форматом. Сейчас не все в равных условиях. Не удивлюсь, если Евро выиграет команда, которая не претендует ни на что. Большие прогнозы не стоит делать, — прокомментировал Мостовой «Комсомолке».