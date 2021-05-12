Вопрос дня: Что еще нам сделать, чтобы защитить наших детей?

Школа № 175 стала местом скорби... Родные учеников теряли сознание от шока и горя, а сейчас люди несут цветы к месту трагедии. Фото: Максим БОГОДВИД/РИА Новости

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального антикоррупционного комитета:

- Устранять негативную среду для тех, кто легко воспринимает агрессию и самоубийства. Эта история управляемая. Как правило, все, кто совершает подобное, - геймеры. В Китае законом ограничили это все максимально - вплоть до того, что на экране вообще нет красного. Но когда мы на СПЧ подняли тему, что зависимость от игры надо приравнять к наркомании, нам эту тему закрыли.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Разговоры об охране школ - от лукавого. У нас конкурсы по охране выиграют ЧОПы, которые не знают специфики районов, они тупо зарабатывают деньги. Главное - изменение состояния общества и корректировка установки «авось пронесет». Система обеспечения безопасности есть, но она работает криво. Надо выпрямлять.

Евгений БУНИМОВИЧ, глава Комиссии по образованию Мосгордумы:

- Есть эффективный опыт у Израиля. Там в школу сложно войти и выйти - даже родители лишь в определенное время могут забрать ребенка. Надо развивать современные средства контроля, наблюдения, пресечения. Полагаю, меры безопасности в Москве будут ужесточены.

Тельман ГДЛЯН, бывший старший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре СССР:

- Причина таких трагедий - в отсутствии идеологии, коллективистского начала. Надо ужесточать охрану детских заведений, ввести контроль входящих людей. Жестче относиться к этому явлению - воспринимать его как терроризм.

Александр ГЕЗАЛОВ, директор Наставнического центра:

- Ужесточить оборот оружия. Функционал охраны школ повысить. Руководству школ - сделать двойные боксы для прохода. И надо учить детей уходить от таких ситуаций. Я видел комплекс безопасности в финских школах - там хрен пройдешь дальше предбанника, если что.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Для защиты детей надо на пять учебных дней изымать у них смартфоны и возвращать только на выходные.