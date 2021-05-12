В средневековом соборе нашли барельеф с головой в медицинской маске: откуда она там взялась

О том, что придется прятать лица в маски, знали 700 лет назад?

Пользователи сети удивляют друг друга изображением, обнаруженном в Англии – в соборе Святого Олбанса в Хартфордшире (St. Albans Cathedral in Hertfordshire, England). Барельеф, расположенный на одной из его стен, выполнен в виде головы человека в медицинской маске, удивительно похожей на те «индивидуальные средства защиты», без которых сейчас не пускают в общественные места.

Собор был возведен в 1115 году, помещение с таинственным барельефом пристроили в 1350 году. Спрашивается, откуда там очевидный намек на события, которые развернулись спустя почти 700 лет? То есть, на пандемию COVID-19. Местный пророк надоумил?

Никакой тайны в барельефе нет. Равно, как и пророчества или шутки. Ведь он не просто похож на голову в медицинской маске. На стене и в самом деле голова в медицинской маске. Только появилась она не в 1350 году, а недавно во время реставрации собора, о чем сообщил портал Live Science.

Строители намеренно изготовили и прикрепили к стене символическое изваяние в память о «кризисе в здравоохранении, который разразился в 2020-2021 годах нашего века». То есть, в память о пандемии.

Собор до реставрации. После неё лицо в маске и появилось.

Традиция украшать реставрируемые соборы некими символами, соответствующими текущей эпохе, весьма распространена в христианском мире. Ей, к примеру, последовали в Испании - изваяли фигуру астронавта на стене испанского собора Святого Иеронима в Саламанке (Catedral Nueva), возведенного в период с 1513 по 1733 год. Неосведомленные блогеры до сих пор дивятся ей, полагая, что астронавт явился в видениях кому-то из пророков того времени – может быть, даже самому Нострадамусу. Но нет. Точно известно, что фигура в скафандре была добавлена в 1992 году. Скульптор предпочел космическую тематику, выбирая символ эпохи.

Фигура астронавта на стене испанского собора Святого Иеронима в Саламанке.

Что-то подсказывает: лицо в маске, изваянное в средневековом соборе, повторит «судьбу» астронавта. Со временем начнет мелькать в соцсетях, сопровождаемое искренним удивлением и мистическими предположениями.