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Звезды12 мая 2021 19:33

Людмила Поргина раскрыла гонорар за откровения Елены Прокловой

Вдова Николая Карченцова уверяет, что программа «Секрет на миллион» раскошелилась, чтобы услышать горькую правду
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Людмила Поргина.

Людмила Поргина.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

67-летняя Елена Проклова в последнее время нередко приходит на телевидение. В шоу «Секрет на миллион», где звезды изливают душу за денежку, актриса была четыре года назад. И вот, решилась повторить успех. И две недели назад снова пришла в гости к Лере Кудрявцевой, чтобы поведать о сокровенном.

Получилось громко — Проклова без упоминания имени рассказала историю в стиле #metoo, исходя из которой некий известный актер домогался артистки (негласные отношения якобы длились несколько лет и были, по словам Прокловой, условием сделки по поступлению в Школу-студию МХАТ), когда она только начинала свой путь, ей было 15 лет. Сопоставив временные рамки описываемых событий, зрители пришли к выводу, что речь шла об Олеге Табакове, ведь примерно в то же время они вместе с Прокловой снимались в картине «Гори, гори, моя звезда!».

Вдова Табакова Марина Зудина, которую тут же начали расспрашивать об этих признаниях, сакцентировала внимание на том, что имени Олега Павловича пострадавшая актриса не назвала. А вот жена Бориса Щербакова, Татьяна Бронзова, косвенно подтвердила этот странный роман. Сказав, что знала об этом, но без подробностей.

11 мая выступила и вдова Николая Караченцова — Людмила Поргина считает, что поход Прокловой к Кудрявцевой в преддверии Пасхи был проплаченным.

– Надо было действовать, когда кто-то предложил что-то ей, пятнадцатилетней, — объяснила Поргина изданию Wday. — Она же не беззащитная девочка — есть директор картины, другие люди. А чего теперь это вспоминать, когда человека нет в живых. Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в 1 миллион рублей. А как же честь, совесть? Поэтому это и ее поступок, а не только его. Богу ведь потом не заплатишь, чтобы тебя простили за такие откровения. Если каждая артистка МХАТа начнет вспоминать, кто кого к чему склонял, можно сразу от услышанного посыпать голову пеплом.

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Шоу-бизнесКультура: КУМИРЫЕлена Проклова: досье KP.RU