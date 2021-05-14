Операция «Медный Колумб»: Генерал ФСБ Виктор Порядин рассказал, как в лихие 90-е из России пытались вывезти более тысячи тонн меди

Памятник Колумбу работы Церетели в итоге поставили в Пуэрто-Рико. Сколько на него ушло дорогой меди, похоже, не знает никто. Фото: Владимир ФЕДОРЕНКО/РИА Новости

Ссылались на Буша и Ельцина

В лихие девяностые в наше поле зрения попала информация, что никому не известная фирма «Большая страна» намеревается экспортировать из России 1200 тонн катодной меди. Это огромный стратегически важный объем нужного стране металла. Первичной проверкой было установлено, что целью экспорта металла, как указано в сопроводительных документах, являлось сооружение из меди памятника в Америке скульптором Зурабом Церетели. Нас художественно-эстетическая сторона дела мало трогает, нам медь важна. Да еще не простая, а дорогая катодная. Также тут возникал вопрос о дорогостоящей перевозке из России в США. За чей счет? Вряд ли Зураб Церетели сам захочет оплатить фрахтовку судна и все прочие расходы. Зураб Константинович был тогда на пике своей популярности. Его творения высились не только в России, но и по всему миру. Все действительно объемные, иначе донести до человечества гуманитарный порыв не получится. А уж в столице нашей Родины скульптуры Церетели на площадях и в парках благодаря поддержке мэра Лужкова росли просто как грибы после дождя.

Исходя из полученных нами документов, можно было предположить, что московские власти да и чиновники из правительства были в курсе ситуации с экспортом меди. Подписи ответственных лиц на разрешительных бумагах имелись. К тому же первая партия катодной меди в количестве 10 тонн была уже экспортирована. Чтобы не попасть в немилость к большому начальству, нами было принято решение осторожно поработать с исполнителями этой, прямо скажем, запутанной операции. Вопросы имелись к руководителям фирмы «Большая страна». Они, кстати, на всех углах без малейшего смущения, твердо заявляли, что есть договоренность об установке скульптуры Колумба в США на уровне президентов Буша и Ельцина. А руководители

Москвы и чиновники из правительства санкционировали это мероприятие и контролируют его исполнение. На наш прямой вопрос: «А зачем столько меди?» - ответ был обескураживающий: «Скульптура Колумба около 130 метров высотой установлена будет на берегу моря. Он как бы выходит из волн на американскую землю. Поэтому еще много металла потребуется, чтобы соорудить основание под водой, постамент или фундамент». Что тут скажешь? Фантастика, да и только. «Ну а почему именно катодная медь-то?» Ответ был готов заранее, не подкопаешься: «Памятник должен быть качественным, чтобы перед американцами не упасть лицом в грязь». Словно, если заменить катодную медь на другую, анодную, скажем, то непременно тут же в этой грязи по уши и окажешься.

Памятник Колумбу в Пуэрто-Рико. Фото: Shutterstock

Прибыль 5 млн долларов

Пришлось более тщательно проследить историю с экспортируемой партией катодной меди. Она доехала в товарном составе до Европы. А там… благополучно была продана. Ну а денежки всегда найдут своего хозяина. Сутью этой мошеннической операции являлась возможность экспортировать катодную медь, реализовать ее в Европе по хорошим ценам, а в случае необходимости иметь медь на памятник Колумбу, закупить дешевый неочищенный металл в Чили, где он в десятки раз дешевле.

Катодная медь - это рафинированная (очищенная от примесей). Цена ее на Лондонской бирже порой превышает 5000 долларов за тонну. На памятник Колумбу было запрошено 1200 тонн. Итого, даже с закупкой дешевой меди в Чили чистая прибыль - более 5 миллионов долларов. Нехило. А ведь можно было и увеличить экспорт меди, ссылаясь на увеличившиеся от соленой морской воды размеры монумента.

Мы запросили дополнительную информацию через российское посольство в США. Пришел ответ, что в конгрессе действительно стоял вопрос об установке монумента к 500-летию открытия Америки. Его предполагалось установить в Нью-Йорке. Однако мэр города выступил против.

Наконец, определились, что монумент успокоится в Огайо. Но там совершенно неожиданно возникла другая проблема. Против памятника выступили коренные индейцы, которой вполне справедливо считают Христофора Ивановича символом европейской колонизации континента и захватчиком их исконных земель. В результате идея была отложена. Но получалось довольно-таки странно. В Америке-то она отложена, а в России, к Колумбу не имеющей абсолютно никакого отношения, активно претворялась в жизнь. В конце концов мошенничество подтвердилось. До сих пор остается загадкой: знал ли великий скульптор о существе операции с Колумбом или дельцы от коммерции использовали его имя втемную? Для меня было важнее другое: довести дело до конца и наказать мошенников по суду. В итоге дальнейший экспорт высокочистой меди был прекращен нашей запиской в правительство.