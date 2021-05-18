Вперед и с палками! 18 мая - Всемирный день скандинавской ходьбы

18 мая - Всемирный день скандинавской ходьбы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«А вы куда лыжи дели?» - первый вопрос, который возникает при виде бодро шагающих в парках групп людей с «лыжными» палками в руках, но без лыж. Рассказываем главное, что надо знать о скандинавской ходьбе.

Елена АРАКЕЛЯН, спецкор «КП», инструктор по скандинавской ходьбе.

А нельзя просто гулять пешком?

Скандинавская (она же северная) ходьба позволяет задействовать 90% мышц. Но с оговоркой - при правильной технике, когда мы имитируем ходьбу на лыжах «классикой» (см. графику). Если просто передвигать палки перед собой, не разгибая локоть, нужного эффекта не будет.

Палки позволяют снять часть нагрузки с суставов и позвоночника, перераспределяя ее на мышцы. И еще важный момент. «Скандинавить» могут (после консультации с врачом) и люди, которым из-за проблем со спиной, ногами или сосудами противопоказан, например, бег, а физнагрузки нужны. Эту ходьбу используют в реабилитации после травм и операций. И это отличный фитнес для офисных трудяг: расправляется спина, улучшается кровообращение, снимается стресс. Секрет популярности сканди-ходьбы - в ее универсальности.

Правильная техника скандинавской ходьбы. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Нужен особый инвентарь

Да, иначе трудно будет ходить правильно. В магазинах до сих пор путаница - под видом скандинавских иногда предлагают трекинговые. Но они для ходьбы по горам - тяжелые, с массивной рукояткой.

Палки же для лыж длиннее и не имеют «башмака». Это такой резиновый набалдашник, который надевается на палку снизу. Нужен для ходьбы по асфальту, для амортизации. Специальные же палки для скандинавской ходьбы - легкие, с узкой рукояткой, имеют темляк (это куда вставляется рука) в виде полуперчатки (с дыркой для большого пальца), а не простой петли.

Правильная высота сканди-палки - также важный момент. В магазинах, как правило, есть таблички, по которым можно ее подобрать (умножить рост в сантиметрах на 0,66 - 0,68). Но самый простой способ проверить, ваши ли это палки, такой. Поставьте палку перед собой под прямым углом к полу и возьмите за рукоятку. Если в локте - прямой угол, все правильно.

Людям пожилым, ослабленным, неспортивным нужны палки покороче (умножаем рост на 0,66). Тренированным людям можно взять палки подлиннее (рост умножить на 0,7).

Нежелательно покупать дешевые китайские палки из алюминия. Они тяжелые и недолговечные. Идеальный состав - стекловолокно с карбоном. Надо ли покупать телескопические палки, что регулируются по длине? Если вы не уверены в нужной длине палок или собираетесь с ними путешествовать - это хороший вариант. Но цельные палки надежнее и дешевле.

Как часто заниматься

Как минимум два-три раза в неделю. Только по выходным - мало, эффекта не будет. Нагрузку увеличивать постепенно. Начинать с 30 - 40 минут. Перед ходьбой - разминка суставов. После - растяжка, чтобы не болели мышцы.

Хорошо хотя бы первые пару раз позаниматься с инструктором. Сразу поймете, как «скандинавить» правильно (переучиваться сложнее). И как решать именно ваши задачи. Например, есть особенности тренировок для желающих похудеть: чередование быстрой и медленной ходьбы, «марш-броски» по пересеченной местности.