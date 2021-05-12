Анастасия Волочкова: Из-за мамы я разругалась с любимым

Волочкова тает на глазах: живет на одном бульоне и уверяет, что у нее пропал аппетит. Фото: Личный архив

Анастасия Волочкова тает на глазах. От любви или от диеты - балерина рассказала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), куда приехала из больницы, где прошла плановое обследование у своего домашнего доктора.

Полчашки бульона в день

- Сказали, что организм, как у ребенка. Так что я стройная, молодая, со здоровьем у меня все в порядке. Я за последнее время очень похудела. Перестала есть. Утром съедаю полчашки куриного бульона. И хорошо, если еще успеваю туда покрошить яичко. А вечером могу съесть одно яйцо всмятку. И мне достаточно такого рациона. Просто не хочется есть, и все, - рассказала «КП» балерина.

- Вы прививку от ковида делали?

- У меня прививка была сделана в возрасте 9 лет, когда я пришла в балетное училище. Это была прививка здорового образа жизни. Мне другая нужна вакцина - от завистливых людей, которые не принимают моего успеха.

Я заметила, что знаменитых людей многие хотят видеть несчастными. И уж сколько в мой адрес лилось: да нет у нее никакого любимого человека, она сидит одна дома, плачет. Я смеюсь над хейтерами, эти люди дают нам стимул двигаться вперед.

- То есть мужчина у вас все-таки есть?

- Да, и его зовут Олег! Он бизнесмен, у него есть ребенок от первого брака. Я не собираюсь оправдываться как-то, доказывать, что больше полугода встречаюсь с красивым молодым мужчиной. В нашей сексуальной жизни все ярко. Он восхищается мною. Ведь у меня все натуральное, вся красота, включая грудь - не сделанная, а настоящая, от природы.

Своего возлюбленного Олега Анастасия показывает только со спины. Фото: Личный архив

«Поссорились в пух и прах»

- Как ваша семья приняла Олега?

- Моему счастью в личной жизни мама никогда не радовалась. Словно оно ей поперек горла становилось, напоминая, что сама она балериной не стала, с мужем развелась. И личной жизни у нее своей уже давно нет. Может быть, она даже никогда никого толком не любила и, главное, не была любима… Два года назад я попросила ее уехать из моего дома. Мне надоело, что она настраивала мою дочь Аришу против меня. Мне стало легче. Надеюсь, и ей тоже. Но и на расстоянии она меня порой цепляет.

Балерина поссорилась с мамой, которая настраивала против нее дочь Ариадну. Фото: Личный архив

Я недавно познакомила Олега с моей мамой, когда мы ездили в Питер. Сказала: «Олег, я тебя с мамой познакомлю, мы сразу поругаемся». И мы в этот же вечер в пух и прах разругались. Маме Олег не понравился. Но у нас с ним хватило мудрости помириться и сказать моей маме раз и навсегда, что мы никому не дадим больше вмешиваться в нашу жизнь и лезть в нашу постель.

Я не скрываю Олега от журналистов. Просто не считаю нужным афишировать любимого. Ну, покажу я вам фото с Олегом, сразу столько зависти будет. Зачем вам его фамилия? Это не известный человек.

- И он не хочет пиара?

- Лучше пусть со мной рядом будет человек, которому пиар не нужен, чем отец моей дочери Игорь Вдовин, который лез на все обложки. И лез везде как король, потому что с Волочковой же всегда ассоциировали только богатых мужчин. Сулеймана Керимова или других миллиардеров. И Вдовин, будучи аферистом, тоже хотел, чтобы про него думали, что он богат. Хотя жил за мой счет. А когда он забрал у меня все деньги (взял взаймы под расписку) - 3 миллиона долларов, сказал: «Я тебе вообще ничего не должен». Так и живет до сих пор, бегая от долгов.

«Никогда не ставила деньги на первое место»

- Недавно писали, что Сулейман Керимов разбогател за год на 6 миллиардов долларов. Вы упустили такого мужчину. Не жалеете?

- Что значит упустила? Мы с Сулейманом Керимовым прожили вместе три с половиной года. Сулейманчик подарил мне прекрасную квартиру в Москве. И в Санкт-Петербурге, в самом центре Питера он подарил мне квартиру. Это человек, которого я вспоминаю как самого прекрасного мужчину в моей жизни...

Я никогда не ставила деньги на первое место. На Мальдивы спокойно летаю экономом. Вот мы летали в ноябре с моим любимым человеком, у нас билеты на двоих туда-обратно экономклассом обошлись в 250 тысяч рублей. Сейчас я смотрела на каком-то сайте - туда-обратно, экономкласс - порядка 400 тысяч! Безумие! Но мы все равно полетим, уже пакуем чемоданы.

«Собчак разведется до конца года»

- Какие у вас сейчас отношения с вашей заклятой подругой Собчак?

- Собчак мне завидует. В том, что она не стала балериной, хотя мечтала об этом. Завидует моей красоте и стройности. Критиковала меня за шпагаты, а сейчас сама голой попой в Инстаграме сверкает. Она не может пережить любви ко мне мужчин - то, что я всегда в центре внимания, в фаворе. А у нее все эти романы и истории только чистый пиар.

- И с Богомоловым тоже фикция?

- Фейк. И я не знаю, зачем ей это надо. Устроить эту дешевую показуху со свадьбой, лечь в катафалк... Интересно, они разводиться поедут тоже на катафалке?

- А вы считаете, они разведутся?

- До конца года, думаю, разведутся. Для пиара точно. Потому что уже начали забывать про эту парочку и надо чем-то привлечь внимание.

КСТАТИ

Роман с Джимом Керри

Волочкова познакомилась с Джимом Керри в 2003 году, когда он побывал на балете «Жизель» с ее участием. Фото: Armando GALLO/Global Look Press

- Вы бы смогли встречаться с политиком?

- Мне нравятся мужчины-политики. Но ведь смотря что вы подразумеваете под словом «нравятся». Нравится как человек или нравится как мужчина. Почему обязательно нужно выбирать из мира политики? Мне нравятся актеры. Например, голливудская звезда Джим Керри. У нас потрясающий роман был. Короткий, но яркий. На мой взгляд, не так важно, сколько продлятся романтические отношения. Нужно ценить то, что есть здесь и сейчас.