Воздушный робинзон

Отсюда выпал летчик, открыв люк. Такой же бомбардировщик А-20 «Бостон» перегоняли по Алсибу. Фото: Public domain/Wikipedia Commons

Продолжение. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8.

На недавнем заседании Попечительского совета Русского географического общества значительная часть докладов была посвящена малоизвестной странице Великой Отечественной войны - строительству и работе трассы Аляска - Сибирь (ее историей и изучением на месте занимаются сразу несколько экспедиций РГО). Работали на ней самые опытные летчики, получавшие за гражданские перегоны боевые награды. Американцы так описывали ее: «По этой трассе могут летать либо сумасшедшие, либо самоубийцы, либо русские».

Об одном из таких удивительных русских - в дни, когда мы отмечаем 76-летие Победы, - наш сегодняшний рассказ.

В одном ботинке и на одном крыле...

«Черт! Господи! Как глупо!» - пронеслось в голове у штурмана Константина Демьяненко, когда он вылетел, как камень из рогатки, через открытый люк турельной установки бомбардировщика А-20. Самолет резко пошел вниз, а он - вверх, хватая пальцами воздух...

Резкий удар и боль - напоследок штурман еще и долбанулся ногой о стабилизатор. С ноги сорвало ботинок... Кувыркнувшись несколько раз в воздухе, штурман на автомате дернул кольцо парашюта...

Опускаясь медленно в самую чащу аляскинской тайги где-то в районе Юкона, Демьяненко переводил взгляд с удаляющегося самолета на босую ногу и ругал себя на чем свет стоит. Нет, ну как же глупо! Черт его дернул, увидев проблески солнца сквозь облака, высунуться из самолета, чтобы установить координаты. В этот момент пилот сделал резкий маневр...

Хватятся его только на аэродроме. Пока наладится погода, пока начнут искать... В общем, шансов мало... Ну как же глупо-то... Да еще в одном ботинке...

Герой-штурман Константин Демьяненко. Фото: Личный архив генерала Михаила Мачина

Месяц в тайге

Приземлившись, Константин выдохнул с облегчением - нога не сломана. Будем жить. Но вот только как долго?

Взобравшись на высокую ель, он привязал к верхушке кусок парашюта - как ориентир. Полотнище заметят, но намного позже, когда штурман уйдет далеко от дерева - мимо него пролегала медвежья тропа, от гризли даже пришлось отстреливаться из табельного ТТ. Спасаясь от медведей, летчик попал в болото и утопил второй ботинок...

Выйдя к реке, штурман построил плотик и пошел вниз по течению, ошибочно думая, что вода выведет его к людям. На самом деле он уходил все дальше от обжитых мест.

Много раз над робинзоном пролетали поисковые самолеты, но его не замечали в тайге... Зато медведи прекрасно знали, где робинзон, и шли по пятам.

Так Демьяненко и бродил день за днем по буреломам. Питался ягодами и подстреленными птицами. Через месяц в магазине остался один патрон, а в коробке - одна спичка.

Услышав в очередной раз звук самолета, летчик последней спичкой запалил сухую траву на поляне. И случилось чудо - дым увидели с воздуха...

Через несколько дней штурман был уже в госпитале. А через пару месяцев снова перегонял самолеты по Алсибу - самой опасной трассе в мире...

В ТЕМУ

Что такое Алсиб

Алсиб (сокр. от Аляска - Сибирь) - так называлась в годы Великой Отечественной войны воздушная трасса около 7000 км между США и СССР, по которой перегоняли американские боевые самолеты по ленд-лизу. Работала она с октября 1942-го по октябрь 1945-го и была, пожалуй, самой экстремальной на тот момент в мире гражданской трассой: как в воздухе, так и на земле - всего за 10 месяцев в безлюдных местах возвели несколько современных аэродромов, которые сейчас изучает специальная экспедиция РГО.

Всего по Алсибу перегнали 7908 бортов.

Трассу почти в 7000 километров наладили за 10 месяцев. Даже с современной техникой сейчас это заняло бы пару лет. Фото: Public domain/Wikipedia Commons Фото: Алексей СТЕФАНОВ

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Трасса Алсиб проходила над такими дикими местами, что пилоты часто повторяли: «Вынужденная посадка или прыжок с парашютом - это 99-процентная смерть».

Вот лишь одна трагическая история: 20 ноября 1943 года при перегоне самолетов из Сеймчана в Якутск один из бомбардировщиков А-20 пошел на аварийную посадку и разбился. Два члена экипажа погибли. Третий, штурман Михасев, выпрыгнул с парашютом над тайгой. Его долго искали, но безрезультатно. На его останки случайно наткнулись только через год.

Такие случаи были типичными - на трассе за время ее работы погибли 114 летчиков. Однако встречался и тот самый 1% чудесного везения. Речь не только об истории со штурманом Демьяненко. Известно приключение и другого робинзона - старшины Владимира Дьякова. Он сумел посадить заглохший американский истребитель в районе Верхоянского хребта и был быстро найден с воздуха - повезло, что местность была открытая. Однако прислать спасательный борт не было возможности - удобная ровная площадка отсутствовала. Пришлось Дьякову ждать у самолета, когда к нему через горы пробьются местные охотники на оленях. Ожидание затянулось более чем на месяц! И все это время товарищи не оставляли летчика, сбрасывая все необходимое для выживания с самолетов.

Робинзона удалось вывезти по земле только через 34 дня. Добравшись до родного полка, он практически сразу отправился в новый рейс.