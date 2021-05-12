Андрей Аршавин рассказал, как изменял матери его троих детей Юле Барановской

Андрей Аршавин и Юлия Барановская в 2004 году. Фото из семейного архива

Юлия Барановская родила от Андрея Аршавина троих детей. Они казались идеальной парой. Но счастье влюбленных было недолгим. Им пришлось расстаться после того, как футболист ушел от беременной избранницы к новой пассии Алисе Казьминой. Довольно долгое время спортсмен сдержанно комментировал свои отношения с телеведущей. Однако в недавнем интервью был предельно откровенен.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили девять лет. У них родились дети Артем, Яна и Арсений. В 2013-м футболист и многодетная мать расстались. Отношения звезд после разрыва оказались далеки от идеальных. Оба обменивались взаимными претензиями и упреками. И по сей день ведут войну за алименты.

Спортсмен уверен, что его бывшая возлюбленная получила хороший старт для своей карьеры после истории с их расставанием, а сам он совсем не горевал. "Почему моя личная жизнь заканчивается скандалами? Думаю, есть причины. Получился хороший старт для карьеры, была возможность - ее использовали", - сообщил он.

Аршавин также опроверг слова матери своих детей. "Я не был в подавленном состоянии в 2012 году, как говорит Юлия Барановская. Те полгода - это очень крутое время со всех точек зрения. В тот момент я с Юлей расходился или понимал, что разойдусь. Но было много классных моментов, мне все нравилось: я вернулся в «Зенит», мы выиграли, новая девушка - все было супер", - признался футболист в эфире YouTube-шоу "50 вопросов. Спорт" видеосервиса Premier.

Андрей рассказал, как изменял Юле. В 2005 году он впервые увидел свою единственную законную жену Алису Казьмину. "Мы познакомились на Новый год у Владимира Быстрова в гостях. Она была с мужем, я с женой. Просто увиделись, а потом через пять лет случайно встретились в Майами. Затем в Лондоне в 2012 году у нас завязались отношения. Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать - полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни", - с улыбкой вспоминает Аршавин одни из счастливейших периодов в своей жизни.

Андрей коснулся и темы взаимоотношений с детьми от телеведущей. По его словам, Барановская не давала ему видеться с отпрысками.

"Критики скажут: он с детьми не видится. Но все от меня зависящее я всегда готов делать. Когда я живу с детьми: поменять памперс, побыть с ребенком, приготовить еду, погулять - все это я могу делать и делал. То, что я не общался с детьми, это больше вопрос к Юле. Она не давала видеться с детьми, когда я этого хотел, делала все так, чтобы я их не видел. Когда ей это стало выгодно, она стала отдавать их на встречу со мной и даже в присутствии другой женщины", - огорошил он признанием.

К счастью, сейчас с наследниками от Барановской футболист видится, когда пожелает. "Недавно побывал на дне рождения у Яны и даже обнялся с Юлией Геннадьевной спустя девять лет", - сообщил он.