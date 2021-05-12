Анджелина Джоли рассказала, почему после развода с Брэдом Питтом у нее так и не появился новый мужчина

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли рассказала, что происходит в ее жизни после развода с Брэдом Питтом. Супруги расстались пять лет назад, и с тех пор у 45-летней актрисы так и не завязались новые отношения. Несмотря на то, что таблоиды не раз приписывали ей романы, на самом деле у Анджелины так и не появился новый мужчина. В интервью изданию E! News Daily Pop Джоли объяснила, почему так случилось.

- Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет», - пошутила Анджелина. - Я уже долгое время одна.

Джоли призналась, что после разрыва с мужем она полностью сосредоточилась на детях. И если раньше она беспокоилась за них, то теперь они стараются заботиться о ней.

- У меня шестеро очень способных детей. Конечно, ты просыпаешься с мыслью: «Я должна убедиться, что с ними все в порядке». Но, честно говоря, несколько лет назад все изменилось. Теперь они хотят убедиться, что с мамой все в порядке. Они хорошо обо мне заботятся, мы прекрасная команда. Мне очень повезло… И поэтому я волнуюсь. Я из тех, кто всегда переживает, но я обожаю их, - рассказала актриса.

Актриса призналась, что после развода полностью сосредоточилась на детях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Анджелины и Брэда шестеро – детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен. С 2016 года экс-супруги сражаются за опеку над ними в суде, и пока ни одни из них не собирается уступать другому. Казалось, что их отношения со временем потеплели – но нет. Недавно Анджелина и ее адвокаты вновь разыграли в суде против Питта карту с обвинениями в домашнем насилии.

К слову, Брэд после развода с женой тоже числится в завидных холостяках. Время от времени ему приписывают интрижки, но, судя по всему, ни одна их них не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. 57-летний артист встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: Брэд жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.

Последний громкий роман Питта случился в прошлом году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Брэд был реалистом в отношении их романа. Она живет в Германии, а у него очень сложная семейная ситуация, в которой он пытается разобраться, - рассказывал источник нью-йоркскому изданию Page Six.

Брэд обожает своих детей: он живет всего в десяти минутах езды от поместья Джоли в Лос-Анджелесе, так что может увидеться с ними в любую минуту. Правда, ему это не всегда удается: все его встречи с наследниками проходят строго по расписанию, утвержденному судом. Именно поэтому Питт и сражается в суде с бывшей женой за опеку над детьми. Ему хотелось бы получить больше родительских прав и проводить с детьми больше времени.