«Все счастливы»: Панин прошелся без трусов по испанскому курорту

Алексей Панин живет в Испании. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин никогда не скрывал, что он – приверженец нудизма. В Испании, куда артист эмигрировал в августе прошлого года, он тоже не собирается отказываться от этой привычки. В Инстаграме артист опубликовал фото, на котором он позирует без трусов. На снимке 43-летний Панин стоит на парковке в одной майке, держа трусы в руках. При этом интимные места на фото он замазал цветными линиями.

- В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут, как хотят. Никто не говорит «здесь же дети»! Дети тоже голые. Все счастливы! – подписал он нескромный кадр.

На снимке 43-летний Панин стоит на парковке в одной майке, держа в руках трусы. Фото: Инстаграм.

Подписчики артиста пришли в ужас и напомнили звезде «Жмурок», что он – отец 14 летней дочери. «Надеюсь не дочь фоткала", "Зачем вы на парковке сняли трусы?", "Перед дочкой не стыдно?", - гневно спрашивают фолловеры в комментариях. И замечают: «Никто в Испании по улицам голым не ходит!».

Впрочем, подписчики актера быстро вычислили, что он отдыхает в особом месте – на пляже для нудистов Vera Playa. На курорте располагается и отель, специализирующийся на приеме гостей-натуристов. На территории гостиницы и пляжа не возбраняется ходить без одежды. Видимо, именно это и имел в виду Панин.

Позже актер опубликовал в Инстаграме еще один снимок: на нем Панин, так же без одежды, позирует в компании обнаженной подруги. При этом их лица защищены масками. «Без трусов но в масках», «Адам и Ева», «Ну что в этом мудрого и хорошего. Он же отец дочки. Это просто ужасное фото», «Кроме откровенных фотосессий вы ещё что-то делаете в этой жизни?», - прокомментировали подписчики новый обнаженный кадр.

Позже актер опубликовал в Инстаграме еще один снимок: на нем Панин, так же без одежды, позирует в компании обнаженной подруги.

Напомним, Алексей Панин и его 14-летняя дочь Анна обосновались в районе Аликанте, где у артиста есть друзья. Квартира в курортном городке Торревьеха обошлась Панину в 70 тысяч евро (6,3 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление. О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. В феврале прошлого года Алексей призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит.

По словам Панина, он был бы рад и вовсе отказаться от гражданства России, но пока ни одна страна Евросоюза, включая Испанию, не торопится предоставлять ему свой паспорт.

- Я бы с удовольствием отказался от гражданства, если бы мне кто-то дал другое. Пока ни Испания, ни другие государства не горят желанием выдать мне гражданство. Так что я имею вид на жительство, - рассказал Панин в программе «Культурный код» на Радио «Комсомольская правда».

На родину Панин приезжает сняться в кино и подзаработать денег. Других привязанностей к родной стране у него нет.

- Я не хочу ехать в Россию. Я хочу приехать в Россию в баньку зимой, в прорубь попрыгать. Я хочу приехать в Россию сняться в кино, когда пригласят. Были съемки, я прилетал, с удовольствием провел пять дней. Поснимался, вернулся обратно. Я не могу сказать, что я так страдаю без России, - рассказал актер.