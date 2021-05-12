Наркотики vs коронавирус: в Сан-Франциско передозировка унесла втрое больше жизней, чем COVID-19

По официальным данным, в городе проживает чуть менее 900 тысяч человек Фото: REUTERS

Согласно официальной статистике, жертвами коронавируса в Сан-Франциско (штат Калифорния) с начала пандемии стали 257 человек. По данным газеты The New York Times за это же время от передозировки наркотиков в городе скончалось 713 человек, что в 2,77 раза превышает гибель людей от смертельно опасного вируса.

На распространение наркотиков в США летом 2020 года обращал внимание тогдашний президент США Дональд Трап, заявивший, что запрещенные вещества представляют серьезную угрозу для жизни американцев, а проблема достигает уровня эпидемии. Рост употребления наркотиков и, соответственно, количества смертей от передозировки тогдашний глава Белого дома связал с карантином и вынужденной самоизоляцией граждан.

Уровень смертности от запрещенных веществ в Сан-Франциско за последние четыре года вырос более чем в три раза, а на сегодняшний день является самым высоким в США. Культура «относительной терпимости» к наркотикам, царящая в городе и большое количество бездомных жителей привели к широкому распространению фентанила (мощного синтетического опиоида), который в большинстве случаев и становится причиной передозировки.

Сан-Франциско – крупный город на западе штата Калифорния, расположенный на берегу одноименного залива и Тихого океана, отличающийся мягким климатом, практически полным отсутствием снега и морозов зимой. Самая низкая температура воздуха (минус 3 градуса) была зафиксирована здесь зимой 1932 года, а снег за всю историю наблюдений выпал всего 10 раз. Считается, что именно климат привлекает в Сан-Франциско большое количество бездомных.

По официальным данным, в городе проживает немногим менее 900 тысяч человек.

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