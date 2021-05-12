В моей школе тоже не было охраны, но защищало нас что-то другое

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе Фото: СОЦСЕТИ

Все потрясены казанским убийцей. Многие на раз ежедневно выставляют оценки всем и каждому от футбола до политики - и потрясены тем, что кто-то признал себя Богом. Ненавидят все вокруг - и потрясены, когда кто-то спускает курок.

Некоторые уже знают, что с этим делать - появлением таких людей. Одни - вернуть смертную казнь. Другие ввести налог на убийство по ТВ.

А я ещё ничего не понял, кто этот парень. Не виделся с ним, а по карточкам и отрывкам ясного мнения не составишь. А я растерян и единственное, что сказать хочу: какие хорошие учительницы, пытавшиеся спасти детей под угрозой смерти.

И ещё я понимаю, сколько горя сегодня в семьях погибших. И я чего-то заснуть не могу. И да, в моей школе номер 75 г. Владивостока не было охраны. Уборщицы были, завтраки, жареные пирожки с мясом, иногда китовым, и даже хулиганы, но охраняло нас что-то другое.

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