Утка вместо яичницы: жительница Великобритании стала "мамой", оставив яйца у батареи

Родственники и друзья женщины до сих пор не понимают, как из яйца, купленного в обычном магазине, могла вылупиться маленькая птичка Фото: Shutterstock

Британка Адель Филлипс не мыслит своего завтрака без яиц. Она покупает их каждый день, берет сразу несколько десятков. При этом ее выбор падает не только на куриные или перепелиные яйца.

- При виде яиц в супермаркете меня вечно терзает мысль – а не могут ли из них вылупиться птенцы, - откровенничает Филлипс. – Я знаю, что такое возможно, но всегда была уверена, что в магазинах продаются неоплодотворенные яйца, из которых ни при каких обстоятельствах не могут появиться на свет цыплята или утята.

Недавно Адель приобрела в продуктовом магазине дюжину утиных яиц, принесла их домой, но забыла упаковку в сумке, которую положила возле батареи, передает FоxNews.

Через пару недель она услышала писк. Оказалось, что из одного яйца вылупился маленький желтый утенок.

- Я была потрясена, когда увидела, что он вылез из скорлупы, он действительно поразил меня, - признается Адель. – В тот момент я подумала, что этот прелестный детеныш мог стать омлетом. Просто безумие какое-то!

Родственники и друзья женщины до сих пор не понимают, как из яйца, купленного в обычном магазине, могла вылупиться маленькая птичка.

- Теперь я за этого утенка в ответе, - объясняет Адель. – Сейчас мне надо изучить и прочитать много информации о том, как выращивать утку. Я не была к этому готова, но получилось так, что теперь в моем доме появился питомец, за которым нужно ухаживать.

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