В психбольницах нет Наполеонов. Зато есть убийцы школьников

Если в окружающем мире в героях "школьные убийцы", то крышу с вероятностью может сорвать в этом направлении Фото: REUTERS

В психбольницах нет Наполеонов.

Когда-то были. Во времени Чехова ещё были.

Потом это стало неактуально.

В советские времена бред обретал черты богоискательства, переделки мира, великих открытий, философских трактатов. Гагарин? Че? Тайный сын товарища Сталина? Секретный агент, герой, величайший учёный? Легко. Наполеон - неактуально.

Сейчас, возможно, есть пришельцы, есть те, кто изобрёл ракету круче, чем у Маска, и прочее...

Но больное сознание в любом случае берёт модели поведения из окружающего мира.

Если в окружающем мире (локальном, пусть он и в интернете) в героях "школьные убийцы", то крышу с вероятностью может сорвать в этом направлении. Причём не обязательно в такой предельно яркой форме... но с похожими последствиями.

Так что в какой-то мере, увы, фраза "насмотрятся в этих ваших интернетах" под собой основания имеет. Мир болен, и это цепляет больных.

Пытаться закрыть, отгородиться, как мне кажется, бесполезно. Должен быть позитивный смысл, должны быть другие модели подражания больному сознанию. Причём настоящие, а не имитированные.

Как этого добиться - не знаю.

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