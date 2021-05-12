В психбольницах нет Наполеонов. Зато есть убийцы школьников

Если в окружающем мире в героях "школьные убийцы", то крышу с вероятностью может сорвать в этом направлении
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В психбольницах нет Наполеонов.
Когда-то были. Во времени Чехова ещё были.
Потом это стало неактуально.
В советские времена бред обретал черты богоискательства, переделки мира, великих открытий, философских трактатов. Гагарин? Че? Тайный сын товарища Сталина? Секретный агент, герой, величайший учёный? Легко. Наполеон - неактуально.
Сейчас, возможно, есть пришельцы, есть те, кто изобрёл ракету круче, чем у Маска, и прочее...
Но больное сознание в любом случае берёт модели поведения из окружающего мира.
Если в окружающем мире (локальном, пусть он и в интернете) в героях "школьные убийцы", то крышу с вероятностью может сорвать в этом направлении. Причём не обязательно в такой предельно яркой форме... но с похожими последствиями.
Так что в какой-то мере, увы, фраза "насмотрятся в этих ваших интернетах" под собой основания имеет. Мир болен, и это цепляет больных.
Пытаться закрыть, отгородиться, как мне кажется, бесполезно. Должен быть позитивный смысл, должны быть другие модели подражания больному сознанию. Причём настоящие, а не имитированные.
Как этого добиться - не знаю.
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