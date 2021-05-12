ЕС намерен установить границу наличных расчетов на уровне €10 тысяч

Еврокомиссия планирует внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше €10 тысяч Фото: REUTERS

С целью противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма Еврокомиссия планирует внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше €10 тысяч. Об этом рассказало издание DE.News Front со ссылкой на интервью еврокомиссара по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннес.

– Речь идет о верхнем пределе в 10 тысяч евро. Достаточно сложно иметь с собой столько наличных денег. Большинство людей этого не делают. – сказала она.

Макгиннес добавила, что Евросоюзу также будет предложено создать ведомство по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма, наделенное широкими полномочиями в плане ведения надзорной деятельности. В частности, ему будет поручено контролировать политику отдельных крупных банков.

В апреле 2019 года вступил в силу запрет на выпуск банкнот номиналом в €500 – по сути, это было сделано по то лишь причине, что, по оценкам аналитиков, львиная доля самых крупных европейских банкнот осела в руках организованной преступности в качестве основного платежного средства. В то же время, выпущенные к этому моменту купюры могут продолжать использоваться в обращении.

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