В США начался топливный кризис

Паникующие автомобилисты поспешили сделать запасы Фото: Shutterstock

Хакерская атака на крупнейший трубопровод Северной Америки Colonial практически полностью остановила его работу. В результате на рынке образовалась нехватка бензина, а перевод работы трубопровода на ручной режим управления пока не покрывает даже среднестатистического спрос на бензин, керосин и дизельное топливо.

Ряд штатов, среди которых Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия, уже практически остались без горючего. Паникующие автомобилисты поспешили сделать запасы. Сети автозаправок, а также компании, управляющие аэропортами, безуспешно ищут альтернативных поставщиков.

Трубопровод Colonial обеспечивает до 70% поставок всех видов топлива – для автомобилей, самолетов, котельных и пр. – сразу в несколько американских штатов. По его системе общей протяженностью 500 миль в день транспортируется более 100 млн. галлонов бензина, керосина, мазута и дизельного топлива, что составляет порядка 45% всего горючего, потребляемого на густонаселенном восточном побережье США.

Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм в ходе брифинга, прошедшего в Белом доме, пообещала, что работа трубопровода будет полностью восстановлена к концу этой недели.

Пока же паника спровоцировала рост спроса на автомобильный бензин более чем на треть по сравнению с предыдущей неделей. Цена на галлон бензина в некоторых штатах уже достигла $3 впервые за последнее десятилетие.

Гранхольм объявила, что в качестве временной меры возглавляемое ею министерство снизит требования к некоторым качественным характеристикам автомобильного топлива и разрешит беспрепятственный проезд по федеральным трассам автоцистерн.

- Не было причин для ажиотажного спроса на туалетную бумагу в начале пандемии COVID-19, а сейчас нет никаких причин для того, чтобы запасаться впрок бензином. – заверила она.

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