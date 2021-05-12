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В мире12 мая 2021 8:37

Цукерберг решил поддержать криптовалюту, назвав одну из своих коз Биткоин

Пост с фотографией рогатых животных собрал более миллиона просмотров
Юрий МАЙБОРОДА
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После публикации фото деловые СМИ США предположили, что таким образом Цукерберг решил оказать поддержку криптовалюте

После публикации фото деловые СМИ США предположили, что таким образом Цукерберг решил оказать поддержку криптовалюте

Фото: Facebook

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице поделился фотографией коз, сообщив, что принадлежащих ему животных зовут Биткоин и Макс.

За короткое время пост собрал более миллиона просмотров и свыше 270 тысяч комментариев.

После публикации фото деловые СМИ США предположили, что таким образом Цукерберг решил оказать поддержку криптовалюте, последовав примеру Илона Маска, который частенько упоминает Dogecoin, а также намекнул на ее возможную покупку компанией.

Попытка Facebook запустить свою криптовалюту, изначально заявленную как Facebook Coin, а позже получившую название Libra, пока так и осталась нереализованной. В основном из-за противодействия властей, что привело к выходу из проекта его ключевых участников: PayPal, Visa, Mastercard, eBay и других крупных компаний.

Летом 2019 года тогдашний глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл раскритиковал Libra, заявив, что криптовалюта внушает опасения в плане защиты потребителей, а также в контексте отмывания денег.

Пользователи Facebook предположили, что имя «Макс» – переделано из «Маск», и намекнули автору поста, что ему лучше было бы заняться социальными проблемами, а также предложили новое название для криптовалюты – Goatcoin (от англ. goat – «козел»).

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