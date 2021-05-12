Пиарщика «Спартака» избил до полусмерти монтажник «Водоканала»

Нападение на Фетисова может быть не связано с его профессиональной деятельностью

Об этом происшествии писали во всех СМИ 10 мая, в понедельник. Почти сразу после победы футбольного клуба «Спартак» над «Химками» (матч завершился со счетом 2:1) стало известно об избиении Антона Фетисова. Это директор департамента по связям с общественностью команды красно-белых. Ему проломили голову прямо на улице, после чего спортивного чиновника доставили в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». А в клубе заявили, что нападение на Фетисова может быть не связано с его профессиональной деятельностью. Хотя и эту версию исключать не следует.

- Наш клуб поддерживает связь с представителями следствия, а также с лечащим врачом, - сообщили в «Спартаке» день спустя. - Антон Фетисов по-прежнему в реанимации, ухудшения его состояния не наблюдается. Поэтому скоро его могут перевести в обычное отделение. ФК «Спартак-Москва» благодарит всех за слова поддержки в адрес Антона Владимировича и желает ему скорейшего выздоровления.

Тем временем сотрудники полиции, изучившие записи с камер видеонаблюдения, нашли человека, напавшего на Фетисова. Им оказался 31-летний монтажник «Водоканала». Что именно он хотел, пока не говорится. Но на футбольного болельщика обидчик не очень похож.

Как сообщил «КП» источник в полиции, его задержали во вторник вечером в Балашихе. Зовут буйного монтажника Жафяр. Во время драки у него был кастет (отсюда и открытая черепно-мозговая травма, и перелом правой височной кости, и ушиб головного мозга).

Скорее всего, ситуация прояснится после показаний самого Фетисова. Должность директора департамента он занимает с июня прошлого года.

Сам Жафяр в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью уже признался. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним также, что 10 мая «Спартак», обыграв у себя дома ФК «Химки», оторвался от «Локомотива» на три очка. И теперь у красно-белых путевка в квалификацию Лиги чемпионов, можно сказать, в кармане. Достаточно лишь не проиграть «Ахмату» в 30 туре.