Умер Борис Гноевой - тренер олимпийских чемпионов и рекордсменов мира

Заслуженный тренер СССР Борис Гноевой

Днем 2 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилого мужчины в загородном доме в деревне Осоргино в Одинцовском районе Подмосковья. На место выехали полицейские и карета скорой помощи. Оперативники установили личность скончавшегося мужчины, им оказался 83-летний заслуженный тренер СССР Борис Гноевой. Врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь мужчине и констатировали его смерть.

«Оперативные службы обнаружили тело 83-летнего Бориса Гноевого. Мужчина скончался в загородном доме в деревне Осоргино. При первичном осмотре, каких-либо признаков насильственной смерти на теле мужчины обнаружено не было. Предварительно, Борис Александрович скончался от естественных причин», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Борис Александрович Гноевой - советский и российский тренер по легкой атлетике. Имел звание заслуженного тренера СССР и Орден «Знак почета». Одной из самых знаменитых воспитанниц Бориса Александровича, была советская легкоатлетка Надежда Олизаринко, которая завоевала «золото» и стала чемпионкой Олимпийских игр 1980 года в Москве. Также, под руководством Бориса Гноевого, спортсменка становилась чемпионкой Европы и многократной чемпионкой СССР, рекордсменкой мира. Еще одна именитая воспитанница Бориса Александровича, легкоатлетка Марина Степанова стала трёхкратной рекордсменкой мира в беге на 400 метров с барьерами и чемпионкой Европы в 1986 году.