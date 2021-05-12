Конфликт на Ближнем Востоке: Тысяча ракет в сторону Израиля, столкновения с арабами в городах

Поводом для очередной эскалации конфликта стало решение израильского суда о выселении палестинцев из их домов Фото: REUTERS

Начавшийся на прошлой неделе конфликт между Израилем и Палестиной продолжает ухудшать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Теперь противостояние между двумя сторонами привело к всплеску насилия со стороны арабского населения, проживающего на территориях, контролируемых Тель-Авивом.

Так, власти города Лод уже в открытую признают, что «потеряли контроль» над вверенными им территориями. Из-за столкновения евреев и арабов сейчас в городе установился «режим анархии» - всюду пылают автомобили, горят синагоги, везде разбросаны куски битого стекла.

Начавшийся на прошлой неделе конфликт между Израилем и Палестиной продолжает ухудшать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке Фото: REUTERS

Сам мэр Лода буквально вопил о помощи и требовал введения комендантского часа и ввода войск в город, чтобы хоть как-то нормализовать ситуацию. Впрочем, жители уже и так ходят с ружьями, не дожидаясь подмоги правительства, чтобы защитить себя и своих близких.

- Все должны понимать, что это полная потеря контроля, это немыслимо, - цитирует градоначальник «The Times of Israel». - В Лоде началась гражданская война!

Лод — это не просто какой-то «заштатный городишко», а фактически пригород столицы, находящийся всего в 20 километрах от Тель-Авива, в котором расположен самый крупный гражданский аэропорт страны. Значительная часть жителей являются арабами. В результате власти все-таки решили объявить режим ЧП и ввести дополнительные силы правопорядка.

По данным министерства обороны Израиля, в ночь с понедельника на вторник по территории страны было выпущено 200 ракет Фото: REUTERS

Помимо Лода напряженной была ситуация и в Иерусалиме, где власти пытались выселить палестинцев из домов в районе Шейх Джаррах. Одновременно с этим израильские полицейские силовыми методами не дали палестинцам пройти на молитву в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе, что также спровоцировало новые беспорядки.

По данным министерства обороны Израиля, в ночь с понедельника на вторник по территории страны было выпущено 200 ракет, в ответ на которые военные в рамках операции «Стражи Сирены» нанесли удар по 130 целям в секторе Газа, включая дома руководства ХАМАС, уничтожив 15 членов противоборствующей стороны, в том числе главу отдела безопасности и его заместителя. По словам палестинцев, из-за действий Израиля погибли 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены. Всего же за время конфликта израильтяне насчитали тысячу ракет, выпущенных по их территории.

Ситуация в Израиле начала ухудшаться после массированного обстрела движением ХАМАС территории еврейского государства. Обстрелу подверглись практически все населенные пункты в центре Израиля, включая Тель-Авив, где звучали сирены. Всего с начала мая по стране было выпущено более тысячи ракет. Львиную долю из них удалось перехватить с помощью системы ПРО «Железный купол». По данным израильских властей, в Секторе Газа в результате обстрелов погибли 35 человек, а в Израиле – пятеро.

В ходе волнений были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских Фото: REUTERS

Поводом для очередной эскалации конфликта стало решение израильского суда о выселении палестинцев из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. Хотя несколько арабских семей более полувека проживали там, документов на право собственности у них не было. Это вызвало волну яростных протестов палестинского населения, 7 мая переросших в полномасштабные столкновения с полицией. В ходе волнений были ранены более 250 гражданских лиц и 17 полицейских.

В ответ на действия Израиля с территории сектора Газа были произведены запуски воздушных шаров со взрывчаткой и четырех ракет по израильской территории. Ответственность за «акт возмездия» взяло на себя военное крыло палестинского движения исламистов ХАМАС. Израиль на ультиматум отреагировал авиаударами и танковыми залпами по объектам боевиков, ответственных за обстрелы.