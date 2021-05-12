Рэпер Джиган провёл неделю в Коммунарке с коронавирусом перед поездкой на Мальдивы

35-летний Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган недавно пропал на неделю. Фото: Борис КУДРЯВОВ

35-летний Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под псевдонимом Джиган недавно пропал на неделю. Рэпер перестал активничать в соцсетях и даже пропустил два дня рождения: его супруги и дочери. Оксана Самойлова не стала вдаваться в подробности и просто написала у себя в инстаграме, что планировала отметить своё 33-летие с большим размахом, но это случится позже. Объяснила модель это тем, что ей нужны силы на восстановление. Но недавно kp.ru стала известна причина отсутствия Джигана на праздничных фото, в это время он находился в больнице с коронавирусом.

— 35-летний пациент находился на лечении в Городской клинической больнице № 40 в период с 21 по 27 апреля, у него был диагностирован коронавирус. Он получил всё необходимое лечение и уже выписан из больницы, — сообщил источник kp.ru

Оксана Самойлова не стала вдаваться в подробности и просто написала у себя в инстаграме, что планировала отметить своё 33-летие с большим размахом, но это случится позже. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Незадолго до госпитализации Джиган с семьёй летал на выходные в Стамбул, а после выписки отправился в новое путешествие — на Мальдивы.

Напомним, что год назад рэпера обвинили в нарушении карантина после поездки в Америку. По правилам после возвращения из Майами артист должен был две недели соблюдать самоизоляцию. Но Джиган решил пренебречь мерами безопасности и пригласил друзей в свой загородный дом. Вечеринку никто не собирался скрывать, всё происходящее в домашней студии музыканта транслировали в соцсетях. Такое поведение рэпера и его друзей встретило неодобрение общественности, в том числе о безрассудстве во время пандемии высказалась блогер Лена Миро.