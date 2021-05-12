Экономист объяснил, почему россиянам нужно все меньше денег для счастья

Реально располагаемые доходы населения в прошлом году снизились на 3%, а если смотреть с 2014 года, то их падение куда больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Средняя зарплата (по Росстату, в стране она сейчас составляет 43 тысячи рублей) не делает россиян счастливыми. В мае соотечественники оценили свое благополучие и счастье в сумму 173 тысячи рублей в месяц в среднем по стране. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросив 2500 человек из всех городов с населением более полумиллиона человек.

При этом еще в январе 2021-го года народ предпочитал в среднем иметь 166 тысячи рублей. Однако в 2017 году запросы у людей были куда выше сегодняшних — 184 тысячи рублей ежемесячно (о «зарплатах счастья» других лет смотри КОНКРЕТНО).

Мужчины хотят получать значительно больше дам — 192 тысячи против 155 тысяч рублей. А по городам рейтинг возглавляет, разумеется, Москва с желанием иметь минимум 224 тысячи рублей.

Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», комментируя для «КП» результаты исследования, считает, что рост запросов россиян по сравнению с январем этого года выглядит логичным.

- Как может представляться счастье с обывательской точки зрения? Быть сытым, обутым, иметь возможность в любой момент съездить за границу, купить машину. Но если все дорожает, то и денежный эквивалент этого счастья растет, - говорит Николаев. - А то, что 4 года назад россияне оценивали свое счастье более высоко, я бы объяснил тем, что уже больше года длится непростой для россиян коронавирусный кризис. Реально располагаемые доходы населения в прошлом году снизились на 3%, а если смотреть с 2014 года, то их падение куда больше. Оценка того, сколько нужно для счастья, следует за динамикой доходов. И с каждый годом, как говорится, не до жиру.

КОНКРЕТНО

Как менялась «зарплата счастья»

Май 2021 года - 173 тыс. руб.

Январь 2021 года - 166 тыс. руб.

2020 год - 155 тыс. руб.

2019 год - 161 тыс. руб.

2018 год - 159 тыс. руб.

2017 год - 184 тыс. руб.

2016 год - 175 тыс. руб.

По данным Superjob.