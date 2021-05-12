Жесты француза, вещий сон и храбрая девочка: истории медсестер «Гемотеста»

Медицинские сестры – обычные люди, но для кого-то они становятся настоящими супергероинями. В Лаборатории «Гемотест» собрали несколько интересных и необычных историй из жизни своих медсестер – поделимся ими с вами.

А я не боюсь уколов

Для работы медсестрой недостаточно одних лишь знаний – нужно уметь преодолевать собственный страх. Такой урок медсестре «Гемотеста» Юлии Никоновой преподала ее бабушка, которая работала в экстренной медицине и за которой Юлия наблюдала с самого детства.

«Я видела, как она, не боясь ничего, профессионально выполняла свою работу. Иногда это были женщины преклонного возраста с высоким давлением, а иногда и люди с ножевыми ранениями и черепно-мозговыми травмами. Я видела, как люди были благодарны ей. Это та помощь, результат которой видно сразу».

Изначально Юлия хотела работать фельдшером на «скорой», но в колледже ей намекнули на небольшой рост и хрупкое телосложение. В результате наша героиня выбрала другую специальность – акушерство.

«В родильный дом я устроилась в 2019 году. Это была настоящая школа жизни. Зря меня напугали тучными мужчинами на вызовах «скорой помощи»! Роженицы в потугах – еще более непредсказуемые люди!»

Юлия всегда хотела облегчить роды женщинам неакушерскими методами, и прошла курсы профессиональной доулы в Санкт-Петербурге. Умея поддерживать рожениц и не понаслышке зная, каково это – преодолевать собственный страх в стремлении помочь другому человеку, для Юлии было особенно приятно увидеть храбрость в глазах маленькой девочки, пришедшей к ней на взятие крови.

«Очень запомнилась одна девочка. Нужно было сдавать много анализов - кровь из вены. Ей было примерно 4 года. В основном дети такого возраста при виде белого халата впадают в панику, а она зашла в процедурный кабинет, сама села на кресло и смело положила руку на подушку. Сказать, что я удивилась - ничего не сказать.

«Ты совсем не боишься?» - спросила я. А в голове мысли: «Мне 23 года, и я боюсь. А она нет. Вот это да!»

«Нет! Это совсем не больно! Чуть-чуть комарик укусит! Я потерплю, не переживайте!» - успокоила меня юная пациентка.

Процедура прошла успешно. Такие дети встречаются крайне редко и для меня этот опыт был приятным сюрпризом».

Юлия Никонова

Же не манж па сис жур

По долгу работы медсестры общаются со многими людьми, и далеко не всегда диалог оказывается приятным. Некоторые пациенты упорно не доверяют медицине, кто-то открыто нарушает распорядок, а кому-то кажется нормальным относиться к медсестре как к прислуге.

В большинстве случаев медсестры умеют находить общий язык с кем угодно – такова работа. Однако бывают и неожиданные исключения – например, иностранный гражданин, которому понадобились услуги «Гемотеста». О необычном посетителе вспоминает Юлия Бакулина, медсестра из Санкт-Петербурга.

«Тогда мы только что закончили принимать нековидные анализы, и у нас перед отделением была небольшая очередь желающих пройти ПЦР-тест. Это не проблема – мы всегда успевали быстро обслуживать пациентов, и больше 10 минут никто из них не ждал. Но на одном из них задержаться все-таки пришлось.

Внешне этот мужчина ничем не выделялся среди других посетителей. Когда я спросила, какой анализ он хочет пройти, он положил на ресепшн свой паспорт и начал активно жестикулировать. По паспорту я поняла, что он – француз, но я французского не знала, а он не знал русского. Мы общались жестами – он пытался объяснить, что ему нужно, а я – показать, что и где нужно подписывать и как будет проходить процедура. Только потом мы оба сообразили воспользоваться переводчиком. Наверно, со стороны мы выглядели ужасно глупо. Вывод – нужно срочно учить иностранные языки для саморазвития».

Юлия Бакулина

Сон за день до звонка

Зачастую медицина становится семейным делом. Исключением не стала и Дарья Артемьева – она пошла работать медсестрой по бабушкиным стопам, которая посвятила сестринскому делу всю жизнь. Именно бабушка научила Дарью накладывать повязки и компрессы еще в школьные годы.

«С «Гемотестом» я познакомилась в Екатеринбурге в 2016 году – тогда мне был 21 год, и я активно искала работу. У меня уже был опыт работы медицинской сестрой процедурного кабинета и понимание того, что мне нужно: работа близко к дому, карьерный рост и достойная зарплата.

Из всех вариантов, которые были в Екатеринбурге, «Гемотест» приглянулся больше всего. Хоть тогда отделение «Гемотеста» еще только планировалось к открытию, я поняла, что это – именно та работа, которая будет приносить мне удовольствие. Даже за день до звонка из отдела кадров мне приснился сон, как я вместе с папой поймала огромную рыбу».

Начало работы простым не стало – понадобилось поехать в Москву на обучение. Прогулки по столице перемежались с занятиями, на которых Дарья видела опыт и навыки коллег. Это вдохновило её с самого начала задать себе высокий стандарт работы.

Дарья Артемьева

«Хоть у меня и были навыки по взятию биоматериала, учеба оказалось очень сложной. Если честно, то на третий день учебы я даже заплакала и начала переживать, что не справлюсь. Но, как говорится, «тяжело в учении, легко в бою». Благодаря поддержке коллег я замечательно сдала все экзамены.

По прилету домой будущее место работы еще ремонтировали. Я каждый день следила за ходом работ и мечтала как можно быстрее начать свой первый рабочий день в качестве медсестры «Гемотеста».

Мне еще многому предстояло научиться – насмотревшись на практике в Москве, как коллеги ловко и быстро обслуживали и оформляли пациентов, мне хотелось быть такой же, как они. Я поставила себе цель – брать анализы максимально комфортно и безболезненно. Очень хотелось, чтобы пациенты уходили домой счастливые, даже после таких не самых приятных процедур, чтобы вновь возвращались именно ко мне и доверяли как профессионалу».

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