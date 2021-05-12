Мишустин рассказал, кто выводит из России больше всего денег

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о деятельности правительства на пленарном заседании Госдумы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компании топливно-энергетического комплекса лидируют по выводу средств из России за рубеж через дивиденды, роялти и процентные платежи. На их долю приходится 27% от общего показателя по экономике. За ними следуют компании металлургического сектора и банки. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

По словам Мишустина, за 2019 год российские компании вывели за рубеж дивиденды, проценты и роялти на сумму 4,3 трлн. рублей, 1,3 трлн. рублей приходится на четыре юрисдикции - Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды. С тремя из них Россия пересмотрела соглашения об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов, по соглашению с Нидерландами запущена процедура денонсации. По словам Мишустина, если учесть Сингапур, Гонконг и Швейцарию, с которыми также планируется пересмотреть соглашения то это составит около 90% тех средств, которые выводятся в транзитные территории.

Михаил Мишустин, выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Когда компания вывела туда средства, то она должна по соглашению о двойном налогообложении использовать их и вкладывать в экономику этой страны, для этого и дается льгота. А она выводит их дальше, ну я по-русски скажу, прячет, - заметил Мишустин.

По словам Мишустина, если компании хотят вывести дивиденты за границу, они должны платить соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объемам дивидендов, которые вывели.

- Жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят, - заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он заметил, что эту тему депутаты поднимали на встрече с руководством Минфина, говорили о льготном налогообложении в других странах. По его словам, депутаты «внятного ответа не получили».

- Мы иногда вот так долго говорим, - мы с заместителем министра, вы с министром, - может, они все-таки начнут искать эти средства и предлагать решения, которые сохранят нам эти средства в стране? Давайте исходить из того, что люди ждут этих решений. Президент нам поручил. А у нас постоянно отговорки, и мы убеждаем, фактически, себя. А все зависит от нас, - заметил Володин.

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