Запреты не спасают - психопаты с ружьем появляются даже там, где подростку ножницы не продадут. Это кризис цивилизации

Психопаты с ружьем появляются даже там, где подростку ножницы не продадут Фото: REUTERS

Всё-таки вернусь ко вчерашней трагедии...

Посмотрел ещё видео с мразью. Нет, не знаю. Шизофреник или психопат - тут надо всё комплексно смотреть. Уж очень аккуратно вышел сдаваться, "забыл", что он всех ненавидит и всех хочет убить. С человеческой точки зрения он в любом случае ненормальный, а вот основной вопрос - вменяем ли. Лучше бы да. Пусть сгниёт в тюрьме. Увы, смертной казни у нас нет.

Анамнез и восстановление всех обстоятельств - работа для экспертов. Специалисту один взгляд на его кровать поможет понять, вменяем он был или нет, психопат или шизофреник.

Оружие. Тут сложный вопрос. Нелепость ситуации, когда парень в 19 лет, ни кола, ни двора, идёт и покупает ствол, да ещё и самозарядный - очевидна. Что, внезапно тяга к охоте проснулась? Зомбиапокалипсиса боится?

Как по мне - основным моментом для покупки оружия должен быть не только возраст (18 или 21 - не столь важно), как рекомендация двух (не связанных родством) людей, владеющих оружием на протяжении длительного времени. С ответственностью для них (к примеру - собственным правом на владение оружием) в случае, если человек, за которого поручились, совершит убийство или нападение с применением оружия.

Очень действенно будет, поверьте. Лучше любого психиатра проверят.

"Тлетворное влияние СМИ и интернета..." Ну давайте не будем жизнерадостно хихикать. Это есть. И многочисленные примеры подобных нападений, становящиеся культовыми. И всякого рода песенки про Бонни и Клайда, и фильмы про "благородных маньяков", и красавчики-вампиры - в противовес людскому быдлу и прочее, и прочее. Подобные вывороты, где реальные или фольклорные персонажи, всегда бывшие злом, внезапно объявлены добром - характерны для 20 века. Это есть, и это реально сносит мозги, особенно, когда они пусты.

А в целом... Чего мы ждём в больном мире, где психопат не психопат, а человек с альтернативным уровнем эмпатии? В Великобритании кухонный нож или ножницы подростку не продадут - сильно спасает? В Китае то и дело психи нападают на школы и детсады, огнестрел запрещен - но в ход идут топоры и ножи. Про США и говорить нечего...

Общая размытость этики, высмеивание и размывание базовых заповедей (вне зависимости от религии в данном случае), экзистенциальный кризис бытия (простите, но так короче всего сформулировать) - всё это работает на подобные трагедии. Старых норм и идеалов нет. Новые заключаются, по большому счету, в отсутствии норм и идеалов. Брейвик убил сотню человек и скандалит, что ему разрешено играть не во все компьютерные игры в его многокомнатной камере и кофе подают холодным.

Кризис. Общий кризис существующей модели развития современной цивилизации.

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