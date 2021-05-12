«Единая Россия» настояла на скорейшем завершении строительства 17 больниц и диспансеров

«Единая Россия» добилась выделения денег на достройку объектов здравоохранения в регионах. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений. Речь идет о больницах в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане. Предложение партии поддержал премьер-министр федерального правительства Михаил Мишустин во время ежегодного отчета правительства в Госдуме, отвечая на вопрос первого замруководителя думской фракции «Единой России» Андрея Исаева.

Парламентарий напомнил, что при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 год средства на эти цели были сокращены. «Единая Россия» предлагала восстановить их — этот вопрос был включен в постановление Госдумы.

«Среди объектов — онкобольницы. Например, в Ижевске — туберкулезный диспансер, — сообщил Андрей Исаев. - Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез — не менее опасные заболевания. Как вы отнесетесь к предложению «Единой России» - с учетом дополнительных доходов восстановить в полном объеме финансирование этих объектов для того, чтобы их строительство было завершено в установленные сроки — то есть, в этом и следующем году?»

Сокращение средств было обусловлено мероприятиями по борьбе с коронавирусом, напомнил Михаил Мишустин.

«Я абсолютно согласен, что необходимо восстановить секвестированные расходы. Все соответствующие поручения уже даны — мы восстановим финансирование из средств резервного фонда на часть объектов в 2021 году, чтобы регионы как можно быстрее могли достроить. Нужно восстановить справедливость», — пояснил Михаил Мишустин.

Напомним, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в «Единой России» настаивали, что объекты по возможности нужно ввести в эксплуатацию уже в 2021 году. Предложение поддержали в правительстве — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае появления дополнительных средств в бюджете строительство будет продолжено.