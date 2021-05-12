«Не молчите о своих проблемах!»: Манижа выразила соболезнования родным погибших в Казани детей

Певица и ее команда скорбят вместе со всей страной. Фото: Максим ЛИ

Казанская трагедия, потрясшая Россию 11 мая, не оставила равнодушным никого. Вот и певица Манижа, представляющая нашу страну на «Евровидении-2021», прокомментировала страшную трагедию. Во время онлайн-конференции в Роттердаме, где она вместе с командой готовится выступить в песенном конкурсе, артистка выразила слова скорби пострадавшим от стрельбы в казанской школе.

- Хотела бы начать эту пресс-конференцию со слов поддержки моей стране, прекрасному городу Казань, - заявила Манижа. - Вчера там случилась страшная трагедия, стрельба в школе. Погибли дети. Не знаю, какие можно подобрать слова в утешение их родным. Мы все, вся наша команда соболезнуем вам. А подросткам, которые, возможно, смотрят это, я хотела бы сказать: не молчите о своих проблемах! Если вам не к кому обратиться дома или в школе, все равно ищите помощи.

Перед вылетом в Нидерланды певица как раз выступала в Казани. Местные жители очень хорошо приняли ее и подарили кусочки ткани для необычного костюма, в котором артистка споет в шоу. Выступление Манижи с песней Russian Woman в первом полуфинале «Евровидения» состоится 18 мая.