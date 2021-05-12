Западные СМИ обсуждают, зачем Путин изменил одно слово в своей речи на параде 9 мая

Несмотря на то, что праздничный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел несколько дней назад, в западной прессе продолжают обсуждать и его, и речь, с которой выступил президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что праздничный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел несколько дней назад, в западной прессе продолжают обсуждать и его, и речь, с которой выступил президент России Владимир Путин.

Британская The Daily Mail обратила внимание на то, что тексты выступления Путина, произнесенный им на Красной площади и опубликованный на сайте Кремля, отличаются. Пусть и всего одним словом.

«Мы всегда будем помнить, что этот благородный подвиг (разгром нацистов) был совершен именно советским народом. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один - один на трудном, героическом и жертвенном пути к победе», - сказал президент России.

Он дважды произнес слово «один».

- Владимир Путин в своей ежегодной речи на Красной площади, посвященной Дню Победы, призвал Великобританию, США и остальных союзников отказаться от победы над нацистами во Второй мировой войне, изменив одно слово, - пишут британские журналисты. - Некоторые считают, что он оговорился, но это прозвучало на фоне самой высокой напряженности между Россией и Западом со времен окончания холодной войны, - пишет The Daily Mail.

Таким образом российский лидер, как утверждает издание, подчеркнул заслуги Советского Союза в войне. И это при том, что на трибунах в этот момент были представители и Соединенных Штатов, и Великобритании – пусть и не самые высокопоставленные.

В комментариях к статье такое количество различных мнений, что диву даешься – действительно ли все эти люди говорят об одном и том же историческом событии. Одни утверждают, что Путин сейчас должен «на коленях благодарить» Англию и США за арктические конвои, которые «кормили весь СССР во время войны». Другие, похоже, искренне удивляются таким заявлениям российского лидера, ведь их в школе учили, что войну выиграла Великобритания, а о СССР, США и Франции почти не упоминали. А третьи сетуют, что «русские не получили должного признания» - и винят в этом Голливуд. Мол, не хватает фильмов, в которых советские солдаты совершали бы подвиги по торжественную музыку.

Французская Le Figaro отмечает, что на фоне военного парада заявления Владимира Путина о том, что Россия уважает международная право, но твердо намерена отстаивать свои национальные интересы, выглядят особенно ярко и убедительно.

И здесь в комментариях нет такого разброда и шатания. Все-таки Франция была оккупирована нацистами, так что говорить о собственной победе тут сложно. Кроме того, многие читатели сравнивают своего президента с российским и сравнение получается не в пользу Макрона. Страна пережила мощнейшие протесты «желтых жилетов», а теперь нейтральны обычно военные предупреждают, ни много ни мало, о грядущей гражданской войне и бандах мигрантов, которые постепенно откусывают от Франции кусочки.