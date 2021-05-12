Коронавирус вызывает проблемы с эрекцией

Ученые департамента Системной медицины, отделения Эндокринологии и сексологии Университета города Рима, Италия, установили у переболевших ковидом склонность к эректильной дисфункции. Фото: Shutterstock

Ученые департамента Системной медицины, отделения Эндокринологии и сексологии Университета города Рима, Италия, установили у переболевших ковидом склонность к эректильной дисфункции. Исследования проходили среди 100 мужчин, 25 из них перенесли коронавирусную инфекцию, а 75 – были в контрольной группе условно здоровых. Оказалось, что среди тех, кто ковидом переболел, нарушение эрекции встречалось в 28% случаев, в то время как среди здоровых – в 9,33%. Получается, что ковид ударил и по мужской силе.

Чем это объясняется и как тут быть, «Комсомолке» рассказал Алексей Водовозов, популяризатор медицины, врач-терапевт высшей категории.

- Исследование итальянских ученых – не самое качественное из возможных, здесь маленькая выборка. Однако сама публикация укладывается в логику постковида. На сегодня нам уже знакомо такое понятие, как постковидный синдром, - говорит Алексей Водовозов. - По разным источникам от 25 до 50 % переболевших ковидом в той или иной форме – носят постковидный синдром.

Что это такое? Это когда вируса в организме уже нет, то есть он не определяется ПЦР-тестом, но у человека остается выраженная слабость, кашель, когнитивные нарушения (сложности с концентрацией и вниманием, проблемы с памятью) и еще около 20 – 30 симптомов.

- Как раз эректильная дисфункция входит в число этих симптомов, так что сообщение итальянских ученых – одно из ряда других, - продолжает наш эксперт. – При этом фиксировалось, что после ковида женщины часть сообщают о снижении либидо (сексуального влечения, - прим. ред.), причем практически до нуля.

Такое печальное положение в сексуальной жизни людей после ковида объяснимо. Вирус пагубно влияет на мелкие сосуды в организме человека.

- Капиллярное русло поражается практически по всему организму. Страдают вены и артерии. Так вот, задержка венозной крови приводит к проблемам с эрекцией, - говорит Алексей Водовозов. – Кроме того, эректильная дисфункция сигнализирует о начале проблем в сердечно-сосудистой системе и безотносительно к ковиду.

Спустя год пандемии ковид по-прежнему изучен плохо, как и его последствия, заключает эксперт.

- Похоже, что эта болезнь бьет вообще по всем органам и системам организма и факт проблем с эрекцией – дополнительный аргумент в пользу вакцинации, поскольку так мы защищаемся, в том числе, и от таких вот последствий, и от тех, о которых мы сейчас еще ничего толком не знаем, - считает Алексей Водовозов.