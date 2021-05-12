Интересуйтесь почаще, чем живет ваш ребенок, о чем думает, с кем общается. Особенно в Сети Фото: Shutterstock

Перво-наперво хочется предупредить. Этим текстом я отнюдь не призываю всех нас быть фаталистами и ждать следующей беды сложа руки. Меры принимать надо. И они принимаются. Как говорит наш президент, безопасность граждан прежде всего.

В школах сейчас начались комплексные проверки. В Думе заговорили об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. Учителям предложили внимательнее относиться к соцсетям своих учеников, особенно тех, кто в группе риска. В соцучреждениях ставят тревожные кнопки.

В общем зашевелились, как это всегда и бывает после больших ЧП.

Лично меня при этом донимает очень неприятная мысль. Особенно когда очередной комментатор пишет в Фейсбуке: «Без смертной казни так мы и будем хоронить своих детей».

Как будто одна решительная мера может решить проблему. Не может.

Человек, ставший богом, не думает о последствиях, а если думает, то они его не пугают.

Даже если вовсе запретить продажу оружия, его что, перестанут продавать? У нас, например, нельзя торговать наркотиками. При этом в разных уголках страны ежедневно совершается по 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом всевозможной дряни.

Даже если все школы обмотать колючей проволокой и сделать в них по три контрольно-пропускных пункта, террорист что, не сможет прийти в другое место? В магазин или на рынок. На привокзальную площадь. Где также могут быть дети.

Даже если всех повально обязать посещать психиатра, он что, этот монстр, не сможет изобразить из себя разумного вменяемого человека? Истинного арийца с нордическим выдержанным характером. Да запросто. Ильназ Галявиев, напомню, был тихим студентом, неконфликтным. Опрятно одевался. К преподавателям относился с уважением. Ну кто на такого подумает?

Даже если отслеживать каждый чих в социальных сетях, закрытые группы в «Телеграме» никуда не исчезнут. Часто общение будущих смертников маскируется. Тема чата ставится самая невинная. Что-нибудь из области искусства или науки. К тому же в своих беседах такие юзеры используют сквозное шифрование. Это когда сообщение летит в зашифрованном виде и прочитать его может только адресат (если это сообщение всё-таки кто-нибудь перехватит, ничего не поймёт).

Можно и дальше дажеесличать. Проблема от этого не решится.

И как же тогда быть? Полагаться на случай и радоваться, что на этот раз беда прошла стороной?

Нет.

Нужно бороться с этой чумой комплексно, по кусочкам. Усиливать меры безопасности не только в школах, а вообще везде. Быть бдительным и внимательным не только после массового расстрела, а вообще всегда. Интересоваться почаще, чем живет ваш ребенок, о чем думает, с кем общается (особенно в Сети). Учиться на собственных ошибках и скрупулёзно разбирать уже случившиеся ЧП. Находить в них критические точки. Рассказывать, как участникам трагических событий нужно было правильнее поступить. Вдалбливать это по телевизору. Не проходить мимо подозрительных постов в интернете. Особенно связанных с такими угрозами, какие делал казанский убийца (на его телеграм-канал народ начал подписываться уже после трагедии, вскоре этот канал был заблокирован).

Банально очень. И опять ничего нового.

Но всё же сообща. Вместе. Полицейские одни не справятся.

А, и ещё. Если вдруг увидите человека, идущего по улице с дробовиком, позвоните ноль два. Пожалуйста. Вдруг этот звонок спасет чьи-то жизни. Например, девяти человек. Среди которых семь восьмиклассников и две женщины.

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