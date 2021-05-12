Россия увеличивает импорт пальмового масла: что можно сделать, чтобы нас перестали «травить»

Сейчас главные причины роста импорта пальмового масла — большое число бедного населения и резкое подорожание подсолнечного масла Фото: Shutterstock

Законодатели вновь решили заняться пальмовым маслом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вчера на заседании Госдумы предложил Министерству финансов обсудить вопрос о пальмовом масле, которое сегодня широко применяется в пищевой промышленности. Спектр - огромен: от кондитерских изделий, жиров до молочной продукции. Многие говорят о вреде пальмового масла, но как ни парадоксально — отсутствуют инициативы по ограничению его использования в пищевых продуктах: нет их от законодательных собраний регионов, отраслевых министерств, да и наших профильных комитетов», - написал от в своем телеграм-канале.

По мнению председателя нижней палаты парламента, лишение импортеров пальмового масла налоговых льгот (в 2019 году ставку НДС на «пальму» повысили со льготных 10% до обычных 20%) не решило проблемы. Сразу после принятия таких поправок в Налоговый кодекс импорт пальмового масла в нашу страну сократился на 7%. А потом вновь стал расти. Да еще как! В январе 2021 года в сравнении с январем 2020-го он увеличился на 18,8%. Меры, по мнению парламентария, могут быть разными — в том числе изменение техрегламентов на пищевую продукцию.

Здравствуйте, приехали. Нас все травят и травят, а законодатели с этим только собрались что-то делать?

Эксперты напоминают: это не совсем так. Всевозможных предложений по защите потребителей от «пальмы» вносилось и даже принималось предостаточно. Скажем, в составе продукта, именуемого «молоком», его в принципе не должно быть. Молочные продукты, в состав которых входят какие-либо растительные жиры, включая и «пальму», в магазинах должны особым образом маркироваться и выкладываться на отдельные полки.

Есть и ограничения в техрегламенте для кондитерской промышленности — именно туда и идет львиная доля пальмового масла. Правда, они менее жесткие, чем, скажем, в ЕС. Но и у нас их, как утверждают представители отрасли, предполагается пересмотреть — работа над этим идет.

А может просто взять и запретить это пальмовое масло? Зачем городить какие-то сложности?

Но не все так просто. Как объясняют специалисты, вредно не пальмовое масло вообще, а определенные вещества, которые выделяются из него при нагревании, если это масло плохо очищено, - глицидиловые эфиры.

-Если содержание этих эфиров больше 10 г на 1 кг продукта, то такой продукт может быть канцерогенным, - утверждает главный врач онкологической клиники Олег Серебрянский.

И самый сложный момент. Пальмовое масло производители используют для удешевления продукции — взамен более дорогих животных жиров или растительных масел.

-Сейчас главные причины роста импорта пальмового масла — большое число бедного населения и резкое подорожание подсолнечного масла, - считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. - С этим сложно бороться запретами и повышением налога — либо вырастет нелегальный ввоз и фальсификация продукции, либо пострадают финансово не столько производители, сколько граждане. Мне кажется, важнее, чтобы государство в первую очередь не допускало обмана потребителей и следило за выполнением тех норм и регламентов, которые уже существуют. Чтобы человек, покупая сыр, был уверен, что в нем содержится именно то, что указано в составе, а не какие-то «левые» добавки, которые производитель скрыл.