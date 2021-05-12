Славянск хочет уехать в Россию вместе с вокзалом

Мужчина в украинской военной форме поломал местным журналистам весь сценарий своими непривычно-здравыми речами

День Победы отмечался в Славянске очень скромно – на Украине 9 мая больше не является праздником, его специально сдвинули на 8-е число – чтобы не было ненужных, единых ассоциаций с Россией. На площадь перед горсоветом Славянска пришло всего человек десять с портретами ветеранов – так теперь выглядит на Украине «Бессмертный полк». Постояли и разошлись, глядишь и не выйдет никто на следующий год, отмечать «москальскую» Победу.

Но немолодой мужчина в форме гражданской авиации представился Сергеем Мымаревым и поломал весь сценарий местным журналистам из издания 6262.com. Его непривычно-здравые речи смущали незалежный разум:

- Украинизация ни к чему хорошему не приведет, заявил Сергей Мымарев журналистам и погнал правду-матку так, что микрофоны в кадре задрожали от возмущения:

- У нас не осталось ни одной русской школы, хотя город русскоговорящий. Это явная попытка разобщить население.

По поводу войны идущий сейчас, житель Славянска заявил, что переговоры Киеву нужно вести непосредственно с Луганском и Донецком.

- Понимаете, - растолковывал летчик, - ни одна война не начнется, если сам народ ее не хочет. Вот крымский народ пожелал отделиться и отделился. И никакие вооруженные силы не заставили остаться с Украиной. То же самое произошло на Донбассе. То же самое может произойти и на Западной Украине. Вы же знаете, как там настроены венгры. С такой политикой нашего правительства все идет к распаду. Единственный выход, который я вижу – соединение трех великих славянских народов: русских, белорусов и украинцев.

Немолодой мужчина в форме украинской гражданской авиации, представился Сергеем Мымаревым и поломал весь сценарий местным журналистам из издания 6262.com.

- Как же объединяться, если Россия на нас напала? Давайте про Россию! Напали или нет? – не выдержал журналист с микрофоном. Сергей Мымарев не смутился:

- Нет, не напали. Это местные выступили. Гиркин (Стрелков) Моторола два человека, остальные – местные. Гиви местный? Местный!

Не зная, что сказать, журналист возмутился:

- Так это для вас герои?

- Герои, - подтвердил смельчак Мымарев. - Они выступили против фашистской власти, которая была захвачена незаконно. Вы получили на Донбассе волеизъявление народа. Народ не хочет с Украиной жить (смеется). Если такая политика продолжится, Славянск уйдет.

- Как уйдет?

- Вместе с вокзалом. Вы же любите говорить «вокзал-Россия»? Вот с вокзалом мы и уйдем. Куда? В Россию!

Журналист от волнения переходит на плохой украинский язык: «Вы понимаете, что вы озвучиваете сепаратистские идеи»?

Сергей Мымарев лишь рассмеялся:

- Да половина людей так думает, если не больше.

Что бы как-то вытянуть сюжет в нужную сторону, храброго летчика оттенили какими-то «заукраинскими» городскими сумасшедшими. Но и тут произошел неплановый «облом». Проезжавший мимо велосипедист добавил, что если бы Россия «реально ввела войска, они бы уже стояли под Львовом.

Украинские националисты уже заявили, что покарают Сергея Мымарева. Очень надеюсь, что он представился другой фамилией и быстро найти его не получится ни у патриотов Украины, ни у правоохранителей. По нынешним украинским законам Сергей Мымарев, рассуждая о единстве трех народов, как минимум совершил преступление против национальной безопасности, согласно новой, «усиленной» редакции украинского УК - статья №4524-1 – это до пяти лет лишения свободы. Кстати, Рада приняла этот закон почти единогласно, ровно семь лет назад. Как чувствовала, что такие мужики сами по себе не исправятся.