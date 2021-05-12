Мир через 10 лет: Командовать будут женщины 50+, а России нужно придумать, чем заменить нефть

Мы видим, что все больше женщин во всем мире сегодня получают образование. Они выбирают карьеру и финансовую независимость. Фото: Shutterstock

Американский социолог и экономист испанского происхождения, профессор Уортонской школы бизнеса Мауро Гильен известен тем, что выдает на гора прогнозы, которые сбываются с удивительной точностью. Не удивительно, что к его предсказаниям прислушиваются политики и бизнесмены. А с выходом в свет книги Гильена «2030», ставшей бестселлером в США, о перспективах развития современного мира стало известно не только избранным. Скоро эта книга выйдет в свет и на русском языке.

Профессор Гильен дал эксклюзивное интервью «КП», позволив нашим читателям заглянуть немного в будущее, рассказав среди прочего и о том, что ждет Россию в 2030 году.

МИЛЛЕНИАЛАМ СЕЙЧАС ТЯЖЕЛО

- Профессор, на чем базируются ваши предсказания?

- Я анализирую демографическую статистику и экономические тренды. Почему не на полвека, а на 10 лет вперед? Сложно предсказать что-то на такой пусть и не слишком, казалось бы, длинный период. На ближайшее десятилетие – куда понятнее. Ведь уже родилось то поколение, которое через 10 лет станет потребителем.

- Что вы не стали учитывать?

- Я не стал включать в «2030» геополитику. Во-первых, я написал об этом книгу пять лет тому назад – о том, что, по моим прогнозам, должно произойти с Россией, США, Китаем. Это интересно, но я не хотел, чтобы люди фокусировались на этом вместо того, чтобы сосредоточить внимание на своей повседневной жизни.

- Хотим ли мы этого или нет, но к 2030 году к власти во всем мире придет поколение миллениалов. По этому поводу уже сейчас многие выражают опасения – мол, они перекроят мировое устройство. Стоит ли нам этого бояться?

- Не думаю, что из-за этого многое поменяется. Для миллениалов нынешний кризис – второй по счету, первым был глобальный экономический 2008 года. Тема чрезмерной важности миллениалов – хайповая. Но они сейчас в большинстве своем страдают: многим не хватает денег, из-за этого они не могут жить отдельно от родителей. Им сейчас трудновато.

МУЖЧИН ЗАГОНЯТ ПОД КАБЛУК?

- Вы пишите, что скоро женщины станут зарабатывать больше и, соответственно, больше тратить. А откуда возьмутся прибавки к их заработкам?

- Это прямой результат происходящих прямо сейчас процессов. Мы видим, что все больше женщин во всем мире сегодня получают образование. Они выбирают карьеру и финансовую независимость. Есть данные, что уже сейчас в американских семьях среднего класса 41% женщин зарабатывает заметно больше мужчин. Такого раньше не бывало. Другой важный фактор – продолжительность жизни. Женщины живут дольше мужчин в среднем на -7 лет. С точки зрения личных финансов, это значит, что они еще и унаследуют активы своих вторых половин. В ближайшие 10 лет мы увидим, как благосостояние (не богатство, а именно хороший уровень достатка) будет двигаться в сторону женщин 50-60 лет.

- И все мужчины станут подкаблучниками…

- Нет, конечно. Ну если только в России (смеется). С сегодняшними знаниями, технологиями, уровнем образования и женщины, и мужчины в равном положении: строй карьеру и зарабатывай. О дискриминации по половому признаку уже никто не говорит. По крайней мере, в Новом свете. Все изменилось по сравнению с тем, что было 20-30 лет тому назад. Это явный прогресс.

- А улучшится ли положение разного рода меньшинств?

- Вот тут я не уверен. Если говорить о США, то проблема с неравенством американцев азиатского и латиноамериканского происхождения имеет место быть. А прошлогодние события, связанные с афроамериканцами, показали, что в США еще не решена историческая проблема рабства, и там существует дискриминация меньшинств, особенно связанная с цветом кожи. Хочется верить, что есть надежда на перемены к лучшему. Многие думают, что эти проблемы можно решить одним махом, за один день, но это невозможно. Нужно еще долго прилагать серьезные усилия. По-иному обстоят дела в Европе, где к расовым проблемам добавляются религиозные. В первую очередь, речь об исламистах во Франции. В Европе все это очень взрывоопасно. Четверть века назад подобного рода взрыв был на Балканах. Ведь балканский конфликт хоть и был националистическим, но этнические и религиозные элементы в нем присутствовали.

Перенаселение Земле не грозит, по крайней мере до 2050-2060 годов. Фото: Shutterstock

ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ ПЛАНЕТЕ НЕ ГРОЗИТ. ПОКА

- Население нашей планеты и далее будет прирастать, в основном, за счет китайцев и индусов?

- Тут человечество уже притормозило – по крайней мере пока. Думаю, перенаселение Земле не грозит, по крайней мере до 2050-2060 годов. Тут мы снова возвращаемся к женщинам и тому, как они меняют мир. Сейчас даже в странах третьего мира они откладывают рождение детей на более поздний период. Сначала нужно закончить школу, колледж, попробовать себя на работе. А там многие втягиваются… В результате, в Европе и США обычно заводят первого ребенка в возрасте примерно 29 лет и ограничивают потомство одним или, максимум, двумя детьми. А что было раньше? Раньше женщина рожала первенца в возрасте 15 лет, а к 29 годам у нее было 6-7 детей.

- Почему вы уверены, что движущей силой развития экономики станут люди в возрасте 60+?

- В Японии, России, Европе, Китае и США (именно в такой последовательности) к 2030 году 35-40% населения составят люди именно этого возраста. Полвека назад их было всего лишь 10%. Вокруг столь значительной доли населения экономика начнет вращаться вольно или невольно. Росту этой доли способствовали и рост рождаемости, и увеличение продолжительности жизни. Те из европейцев, кому сейчас 60, почти гарантированно проживут еще четверть века. Но нужно также принимать во внимание еще два фактора – продолжительность жизни и физическое состояние, т.е. возраст, до которого человек остается физически здоровым и активным. Так вот увеличилась не только продолжительность жизни, но и улучшилось здоровье людей. Сегодняшний 65-летний намного здоровее своего сверстника, родившегося за два или три поколения до него. Однозначно, что в свои 56 лет я нахожусь в гораздо лучшей форме, нежели мой отец в таком же возрасте. Я уверен, что люди смогут работать до 75 лет. Вы сразу скажете, а физическая ли это будет работа? Не забывайте, что более половины рабочих мест сегодня сосредоточены в сфере услуг, т.е. не имеют отношения к физическому труду.

- Похоже, что о пенсии нам уже и не стоит мечтать?

- Политики, от которых пенсионный возраст и размер пенсии зависят, никогда не скажут вам, что лет через двадцать все изменится. Ведь они хотят быть переизбранными на новый срок. Я вижу, по крайней мере, два решения пенсионного кризиса для Европы и США, где население стремительно стареет, и уже совсем скоро работающих людей, платящих взносы в пенсионные фонды, будет недостаточно. Первый вариант – увеличение пенсионного возраста. Второй – иммиграция. Более молодые иммигранты помогут сбалансировать ситуацию.

КИТАЮ НУЖНО СТАТЬ ДРУЖЕЛЮБНЕЙ, А РОССИИ УМНЕЕ

- Пандемия коронавируса скорректировала ваши прогнозы?

- Я закончил «2030» в августе позапрошлого года. И во второе издание внес некоторые поправки. Коронавирус лишь сильнее обозначил некоторые тренды, описанные в моей книге. Например, пандемия ускорила старение населения Земли, поскольку молодежь вновь стала откладывать на потом обзаведение потомством. Ускорился рост восточных рынков: Китая, Вьетнама, Южной Кореи. Ускорилось проникновение технологий в нашу жизнь. Но есть две поправки. Тенденция к урбанизации замедлилась: сейчас многие стараются переехать за город, так как появилась возможность работать удаленно. Но это в Европе и США. В Африке и Индии в города продолжают ехать, так как все хотят получить доступ к тем возможностям, которых нет на селе. Еще один момент, связанный с пандемией, - закрытие школ. Дети не имеют возможность ходить в школы, соответственно, матери не могут работать. В Америке это порядка 2,5 млн женщин. Они не могут совмещать в таких условиях и дом, и работу. Думаю, это замедлит прогресс развития женской части населения нашей планеты, если вообще не повернет его вспять.

- А мы вообще будем работать? Ведь все больше и больше роботов, все больше и больше роль искусственного интеллекта.

- Автоматизация производства и сферы услуг – один из тех процессов, которые мы не можем остановить. И когда 60% трудовых ресурсов уже сегодня могут заменить автоматы или роботы, то риск безработицы неимоверно возрастает. Пока что роботы не могут выполнять творческие задачи, но это пока… Уже сейчас нужно серьезно думать о том, смогут ли люди жить на минимальные доходы. А ведь работающей экономике нужны люди с полными карманами денег, которые они захотят тратить. Вот и возникает вопрос – как обеспечить людям доходы, и как перераспределить работу между роботами и людьми.

Экономика России слишком зависима от экспорта энергоносителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Станет ли Китай мировым лидером?

- Китай – огромная страна. Японцы и южнокорейцы не смогли изменить мир. Но если Китай достигнет экономических показателей той же Южной Кореи, то мир изменится. В активе КНР – огромные людские ресурсы. Китайцы – образованная нация, настроенная на перемены к лучшему. Но у Поднебесной есть несколько проблем. Главная – геополитическая. У Китая – 17 соседей, Россия - один из них. И со всеми Китай ведет территориальные споры. Даже с островными Филиппинами. Плюс Китай воспринимается как угроза США, Японией и Индией. Чтобы стать мировым лидером, Пекин должен прекратить агрессивную политику. Ведь это не очень выгодно – быть агрессором по отношению к своим соседям (например, к Гонконгу и Тайваню).

- Что будет через 10 лет с Россией?

- Россия – одна из величайших культур мира: русская литература, музыка, наука, шахматы, математика, астрономия, физика, космос. Ваша страна внесла огромный вклад в мировое наследие. Территория России огромна, и к ней относится более 40% Арктики. Все, что уже происходит и будет происходить в этой части света, крайне важно для будущего всего человечества. Россия все еще ищет свое место в мире. Ваша экономика слишком зависима от экспорта энергоносителей. Но, принимая во внимание, что россияне – очень образованы, и то, что российская наука держит высокую планку, залог вашего успеха будет заключаться в том, что в ближайшие 20 лет вам нужно перестроить экономику, начав ее базировать на знаниях. Ведь основное богатство – это не нефть или минералы, а люди, высокообразованное население. Будущее России будет ярким. Мир уже давно ушел от лошадей и полей.

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