Суд оштрафовал ВКонтакте на 1,5 млн рублей за ролики с YouTube

Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета.

В материалах дела фигурируют 8 ссылок на YouTube-ролики, размещённые эмбедами на платформе VK. ВКонтакте обвинили в том, что они не были удалены после получения запроса от Роскомнадзора. В рамках разбирательства ВКонтакте была вынуждена ограничить доступ к данному контенту. При этом он остаётся доступен россиянам на других площадках.

Регулирование социальных сетей в России ужесточается. С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент, а за отказ удалить такую информацию предусмотрены огромные штрафы. За одну единицу контента может грозить взыскание до 4 млн рублей. Ранее ВКонтакте получила штраф в размере 1,5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах.