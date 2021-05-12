Путь от дома до школы занял пять минут: почему никто не остановил Ильназа Галявиева, "гуляющего" по району с карабином в руке

Галявиев отправился убивать школьников с оружием в руках. Фото предоставлено "КП"

У казанской школы №175 за последние сутки появилось сразу несколько стихийных мемориалов - люди несут сюда цветы, игрушки, зажигают поминальные свечи. Кое-где записки крупными буквами: «Мы вас никогда не забудем...» Идут женщины средних лет, подростки, бабушки, здоровые крепкие мужики. Многие, прикладывая к горе цветов свой букетик, не стесняются слез. Громких речей никто не произносит. Все говорят в полголоса. Сама территория школы - по забору - все еще оцеплена. Внутри работают криминалисты...

Вся Казань сегодня хоронит жертв Ильназа Галявиева - 19-летнего отморозка, который утром 11 мая ворвался в школу, взорвал самодельную бомбу и открыл стрельбу по ученикам и педагогам. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще несколько человек находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Корреспонденту «Комсомолки» удалось восстановить маршрут убийцы и пройти по нему.

9:20. НАЧАЛО

Галявиевы уже почти двадцать лет живут в шестиэтажной панельке на улице Туганлык - у них двушка на последнем этаже. В этот дом много лет назад переселяли семьи из аварийных домов на окраинах Казани.

- Ну, мы их знали чисто визуально - отец, мать, два сына, - рассказывает сосед. - Ильназ вообще ничем особо не выделялся - даже не вспомню, чтоб он с кем-то дружил. Потом, насколько мы поняли, отцу с матерью от родни досталась еще одна квартира, они туда и переехали, оставив подросших сыновей.

В эту панельную шестиэтажку Галявиевы переехали около двадцати лет назад - после расселения аварийного дома. Фото: Александр РОГОЗА

- Семья религиозная?

- Никогда не замечали. Обычная городская татарская семья.

- Я раньше на этого парня даже внимания не обращал, а уже потом полез смотреть камеры - из подъезда он вышел в 9:20, - говорит другой сосед, показывая стоп-кадр с видеозаписи.

На этом снимке отчетливо видно, что Галявиев выходит из дома, держа в правой руке карабин, в левой - сумку (в ней он нес самодельную бомбу).

6 МИНУТ С ОРУЖИЕМ ПО КВАРТАЛУ

Дальше Галявиев засветился на ещё нескольких камерах, установленных в районе.

Прямо у дома находится детский сад. Галявиев прошел мимо пружинистой походкой, размазывая «стволом».

Судя по видео, в этот момент молодой отморозок находился в этаком «игривом настроении».

Часть пути прошла через частный сектор, где ему никто не встретился. Потом - детская площадка во дворе. (Тоже пустая). Причем, выходя из кадра, он даже помахал рукой кому-то, повернувшись к верхним этажам. Дальше - поворот к школе (здесь кивок идущей навстречу женщине). Еще через пару минут он начал стрелять...

Всего, если верить таймерам камер, путь Ильназа Галявиева к школе занял около шести минут.

Дверь секции на две квартиры никто не открывает. Фото: Александр РОГОЗА

«ЕСЛИ БЫ ОН ПОШЕЛ ЧУТЬ ПОЗЖЕ»

Многие недоумевают: как убийца с большим карабином в руках мог пройти через жилой квартал и его никто не заметил, не позвонил в полицию?

Иду по той же детской площадке - вокруг горки носится полдюжины малышей двух-трех лет. Мамы на лавочках.

- Девять часов утра - те, кто работает, уже уехали из дома, а мамочки, сидящие дома с детьми, еще не вышли на прогулку, - объясняют местные. - Мы часам к десяти на улицу выходим. Если бы он решил идти чуть позже, страшно подумать, что бы было!

Вызывает вопросы и загадочное приветствие Галявиева в сторону окон на третьем-четвертом этаже. Версий в сети много: то ли он показательно домовой видеокамере отсалютовал, то ли стоящему в окне человеку. А если кому-то персонально, почему же этот гражданин в полицию не звонил?

Я проверил - камер в этой части дома нет. Обошел квартиры с выходящими на площадку окнами. Никто не признался.

- Да это мог быть кто угодно, - говорит молодая женщина с несколькими пакетами мороженого в руках. - Человек просто стоял у окна. Он мог и не видеть с такого расстояния, что у этого Галявиева в руках. Ну, черная палка и палка.

«ФИЗРУК ЛОВИЛ ДЕТЕЙ ИЗ ОКНА»

У женщины в момент нападения подонка в школе находились две младшие сестры.

- Мама дома была. Она услышала выстрелы и выскочила на улицу.

Девочки-погодки были в классах на первом этаже - в прилегающих к раздевалке, где взорвалась собранная Гилявиевым бомба.

Балкон Галявиевых - верхний справа. Фото: Александр РОГОЗА

- На одну сестру от взрывной волны шкаф упал, - продолжает моя собеседница. - Дым, паника, она через несколько минут сама сумела из-под него выбраться. Думала, что ногу сломала, но обошлось, тьфу-тьфу-тьфу. В этот момент учительница передавала раненых детей в окно - с той стороны уже прибежал физрук и ловил малышей. Вторую сестру тоже из здания вывели. Слава богу, живы. Мы расспросами их стараемся не дергать. Они только-только в себя приходят. Вот, мороженое им несу...

Вечером в среду, после ареста в суде, Галявиева собирались привезти домой на улицу Туганлык - на следственный эксперимент. Но, по словам наших источников в следствии, молодой мужчина продолжает оставаться в неадекватном состоянии, порой говорит бессвязные вещи, выезд в квартиру пока решили отложить.