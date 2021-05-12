«Роснефть» продолжает наблюдение за белыми медведями на Земле Франца-Иосифа

Фото: Арктический научный центр

Завершились полевые исследования популяции белых медведей, которые традиционно проводит «Роснефть». Специалисты института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН изучили животных в период выхода самок из родовых берлог на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Общая протяженность маршрутов экспедиции составила более полутора тысяч километров.

«Роснефть» уделяет первостепенное внимание охране окружающей среды при планировании и ведении хозяйственной деятельности. По соглашению с Минприроды России компания развивает программу сохранения биологического разнообразия арктических экосистем, которая является частью национального проекта «Экология». Специалисты Арктического Научного Центра компании совместно с учеными из ведущих исследовательских институтов страны изучают популяции белого медведя, моржа, белой чайки, дикого северного оленя. Эти животные относятся к видам-биоиндикаторам экосистем. По их состоянию ученые делают вывод о состоянии хрупкой природы Арктики.

«Роснефть» изучает белых медведей с 2014 года. Под опекой компании находятся и все белые медведи в российских зоопарках.

В ходе последней экспедиции ученые зафиксировали 15 особей белых медведей. Девять животных исследованы с использованием метода дистанционной иммобилизации, не представляющим угрозы их жизни и здоровью. Специалисты провели комплекс морфометрических измерений параметров жизнедеятельности медведей, взвешивание, отбор проб крови и шерсти для генетического, биохимического и токсикологического анализов.

Фото: Арктический научный центр

На трех самок были надеты специальные ошейники со спутниковыми передатчики системы Argos. Сигналы, поступающие с этих устройств, позволяют дистанционно следить за перемещениями животных. Первые данные передатчиков зафиксировали миграцию медведиц с медвежатами по припайному льду от острова Земля Александры к острову Земля Георга и обследование ими прибрежных бухт этого острова.

Напомним, белый медведь – крупнейший наземный хищник планеты, занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Ареал в российской Арктике охватывает акватории всех морей, кроме Белого моря и Арктического бассейна. Сезонные миграции животных зависят от динамики ледового покрова. Весной и летом медведи уходят вместе с отступающим льдом на север в поисках кормовой базы.